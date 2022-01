KOLIKA ĆE VAM BITI PENZIJA, RAČUNICA U DINAR: Cifre koje možete da očekujete ako ispunjavate OVAJ USLOV

Prosečna penzija u Srbiji danas je 31 .000 dinara. Penzije su od januara ove godine uvećane za 5,5 odsto, i u skladu sa tim ovo je računica na osnovu koje možete videti koliku penziju treba i da očekujete. Uslov je da imate 40 godina staža i da tokom svih tih decenija radite na sličnom poslu odnosno poziciji.

Primeri govore da radnici koji su kroz život u proseku radili za neki minimalac, mogu da očekuju penziju od oko 18.000 dinara. Oni koji su zarađivali neki republički prosek od oko 60.000 do 70.000 dinara mogu da računaju na oko 33.000 dinara u proseku.

Fiskalni savet nedavno je predstavio obimnu analizu u kojoj su između ostalog, predložili da PIO fond na svom sajtu, pored informacija o uplaćenim doprinosima, pruža i servise e-Penzija.

- To bi zapravo predstavljalo projekciju koliku penziju svaki osiguranik može da očekuje, a na osnovu do sada uplaćenih doprinosa, kao i projekciju kolika bi mu bila penzija ako do 65. godine nastavi da radi posao koji trenutno radi - kaže za Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog Saveta.

Od 2022. važe nova pravila za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu ovih dana, ali i svih narednih zaključno sa ovom godinom, podleže novim, rigoroznijim uslovima. S druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.

Plata u dinarima/Očekivana penzija posle 40 godina staža 35.000 dinara/ 18.416 dinara 45.000/ 23.678 55.000/ 28.940 70.000/ 36.833 80.000/ 42.094 90.000/ 47.356 110.000/ 57.800 130.000/ 68.403 150.000/ 78.927 180.000/ 94.712 220.000/ 115.760 Računicu je napravio Fiskalni savet

Ove kalendarske godine, dame tako u starosnu penziju mogu sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i deset meseci duže nego danas.

Uvećane penzije, inače, stižu počev od sledeće srede.

Autor: