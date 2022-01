OPROŠTAJI OD KSENIJE VUČIĆ: Delimo bol sa članovima porodice predsednika Srbije (FOTO)

Ksenija Vučić, poznata novinarka i prva supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića iznenada je sinoć preminula u 56. godini u Beogradu.

Brojni političari i javne ličnosti se na Tviteru opraštaju od poznate novinarke.

Vladanka Malović: Počivaj u miru, Ksenija.

- Počivaj u miru, Ksenija. Ne brini, ni za Micu, ni za Daču, mnogo je nas koji ih iskreno volimo - napisala je Vladanka na svom Instagram profilu.

Nikola Selaković: Velika bol za porodice Vučić i Janković i gubitak za sve nas

- Nije nas iznenađivala upornošću, britkošću, oštrim umom i jakom rečju, to su bile sam neke od osobina koje su je krasile i po kojima smo je poznavali, ali nas je iznenadila svojim preranim odlaskom toliko da teško dolazimo sebi. Velika bol za porodice Vučić i Janković i gubitak za sve nas koji smo imali čast da je poznajemo i zajedno sa njom se borimo za bolju i uspešniju Srbiju koju smo počeli da stvaramo. Draga Ksenija, Bog da ti dušu prosti i podari Carstvo nebesko - napisao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na svom Instagram nalogu.

Marko Đurić: Postaraćemo se da sećanje na nju bude dostojno čuvano

- Delimo bol sa članovima porodice Vučić povodom odlaska naše Ksenije. Na velikom gubitku je njenim odlaskom, osim porodice, mnogo šire i cela naša zemlja. NJen profesionalni rad osigurao joj je mesto u panteonu srpske javne reči. Postaraćemo se da sećanje na nju bude dostojno čuvano - napisao je ambasador Srbije u SAD Marko Đurić.

Делимо бол са члановима породице Вучић поводом одласка наше Ксеније. На великом губитку је њеним одласком, осим породице, много шире и цела наша земља. Њен професионални рад осигурао јој је место у пантеону српске јавне речи. Постараћемо се да сећање на њу буде достојно чувано.

Ksenija Pavlović: Iskreno saučešće porodici i predsedniku

- Jako me je pogodila vest o iznenadnoj smrti Ksenije Vučić. Život je ništa. Danas si tu, sutra nisi. Ova godina nije mogla gore da počne. Iskreno saučešće porodici i predsedniku - napisala je novinarka Ksenija Pavlović.

Trivan: Zaslužila je svako poštovanje na ovom svetu i večiti mir

- Bila je najlojalniji prijatelj, borac, čovek. Zaslužila je svako poštovanje na ovom svetu i večiti mir. Nikada neću prihvatiti da te nema - napisala je na Tviteru direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan.

Bila je najlojalniji prijatelj, borac, covek. Zasluzila je svako postovanje na ovom svetu i veciti mir. Nikada necu prihvatiti da te nema.

Obradović: Bila je nesvakidašnja i hrabra žena

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije takođe se oprostila od Ksenije:

- Iskreno saučešće porodici Vučić. Bila je nesvakidašnja i hrabra žena.

Iskreno saučešće porodici Vučić. Bila je nesvakidašnja i hrabra žena.

Mirović: Svi koji smo je poznavali možemo biti ponosni

- Rastužila me je vest o preranom odlasku Ksenije Vučić, naše poznate novinarke čija je pisana i javna reč obeležila jedno vreme. Upoznao sam je pre 28 godina dok je pisala izuzetne tekstove za "Srpsku reč" i dok smo zajedno, u opozicionom stroju, maštali i delali za jednu bolju Srbiju. Bili smo mladi, ali smo znali da bez slobode i borbe sve drugo gubi smisao. Bila je idealista, britka i hrabra i tako će mi ostati u sećanju. Svedok i učesnik u teškim godinama velikih društvenih promena u prelomnim i ne lakim vremenima, težim nego sadašnje. NJena porodica i svi koji smo je poznavali možemo biti ponosni na nju i trag koji je ostavila - napisao je Igor Mirović.

Vučević: Pamtiću je po sjajnom novinarskom umeću i ljubaznosti



- Potresao me je iznenadni odlazak Ksenije Vučić, te divne, pažljive žene i majke dvoje dece, Danila i Milice, koja su mi veoma draga. Pamtiću je po sjajnom novinarskom umeću i ljubaznosti koje je imala za sve - i za istomišljenike i one koji to nisu. Otišla je jedna dama, koja je imala toliko toga još da kaže. Želim da uputim iskreno saučešće njenim najbližim. Budite jaki. Počivaj u miru, Ksenija, neka ti je laka zemlja - napisao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Đukanović: Razorila me je ova vest



- Razorila me je ova vest. Ortak pre svega, žena koja me je naučila kako se pravi TV prilog, kako se ponašaš kao novinar, kako se temeljito spremaš za emisiju... Godine provedene u kampanjama, na Fokus radiju, sve to ostaje zauvek u srcu. Bila je čast učiti od nje, raditi sa njom, a posebna je čast bila gostovati kod nje u emisiji. Jednom rečju carica! Gospod Rajsko naselje da joj podari. Najiskrenije saučešće porodici Vučić. - napisao je Vladimir Đukanović.



Nedimović: Ostaće zauvek sećanje na Kseniju kao osobu otvorenog uma i toplog srca.

- Sa žalošću sam primio vest da nas je napustila Ksenija Vučić, iskren i posvećen novinar. Uvek dosledna sebi i vrednostima za koje se borila i koje smo svi zajedno sa njom delili. Ostaće zauvek sećanje na nju kao osobu otvorenog uma i toplog srca. Moje najdublje saučešće porodici Vučić - saopštio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

