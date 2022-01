OBILAZNICOM DO BUBANJ POTOKA KRAJEM GODINE: Napreduju radovi na izgradnji sektora pet i šest druge deonice prstena oko Beograda

Radovi na drugoj fazi obilaznice oko Beograda, čiji završetak se čeka više od tri decenije, u punom su jeku, a uređenje 12,7 kilometara od Orlovače do Bubanj potoka očekuje se do kraja godine.

Na sektoru pet i šest ovog važnog putnog pravca uz domaće podizvođače angažovan je veliki broj radnika azerbejdžanskog "Azvirta" i kineske "Pauer Čajna grupe", koje ni loši vremenski uslovi nisu sprečili da budu svakodnevno na gradilištu. Ukoliko sve bude po planu, sektorom pet prestoničkog "Skadra na Bojani" moglo bi da se prođe već za dva meseca.

Od tri deonice, za sve ove godine, u kojima je bilo više priče nego rada, kompletno je završena samo jedna, ona od Batajnice do Dobanovaca. Posao je intenziviran pre četiri godine, kada je veliki broj neimara zaposeo ovo gradilište. Druga deonica od Dobanovačke do petlje Bubanj potok podeljena je u šest sektora, radovi su kompletno završeni na četiri, a ovaj potonji je otvoren u aprilu prošle godine. Za izgradnju su preostala poslednja dva sektora druge faze, od Orlovače do tunela Straževica i od Straževice do Bubanj potoka.

Ekipa "Novosti" svoj obilazak započela je kod Orlovače. Na trasi sektora pet, koji je dugačak nešto preko tri kilometra, leva kolovozna strana je gotovo završena, a tunel Straževica je skoro kompletiran. Zbog napretka radova, ali i sve boljih vremenskih uslova, ova deonica mogla bi za dva meseca da bude otvorena za saobraćaj. Srpske puteve grade firme iz raznih država, ali Kinezi imaju specifične navike i pravila, u šta smo se i uverili. Svako gradilište je besprekorno "očišćeno" pre nego što su ga okupirali radnici, a betonirani su čak i putevi koji vode do mostovskih stubova. To i mašinama i ljudima olakšava posao, jer ne upadaju u blato.

- Na trasi sektora pet završeni su svi slojevi asfalta, preostalo je svega 100 metara kako bi se spojio most 15 sa levom cevi tunela Straževica - kažu za naš list u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - Takođe, treba da se na pojedinim delovima ugradi odbojna ograda i saobraćajna signalizacija. Na mostovima su završeni radovi na donjem stroju, gornjoj konstrukciji mostova, hidroizolaciji i asfaltnim slojevima. Završena je primarna i sekundarna obloga tunela Straževica, sistem za odvodnjavanje, kolovozna konstrukcija do završnog sloja asfalta. U toku su radovi na opremanju tunela i postavljanju poslednjeg sloja asfaltne podloge.

Po izlasku iz jednog od najvećih izazova u vidu izgradnje tunelske cevi Straževice počinje sektor šest, najkompleksniji projekat u drugoj fazi izgradnje beogradske obilaznice. Neimari koje ni loši vremenski uslovi i hladno januarsko vreme praćeno snegom nisu poremetili "napali" su nekoliko delova ovog pravca koji će bitno rasteretiti tranzitni saobraćaj kroz prestonicu. Tu se gradi i najveća petlja u našoj zemlji - Bubanj potok.

- Na trasi sektora šest u toku je izrada nasipa i kolovozne konstrukcije - ističu u resornom ministarstvu. - Na pojedinim deonicama su završeni nasipi, kolovozna konstrukcija od nevezanih materijala i ugrađen prvi i drugi sloj asfalta. U toku su radovi na izradi temelja, stubova, donjoj i gornjoj konstrukciji mostova, hidroizolacije.

Kako su se uverili i reporteri "Novosti", najveći broj radnika, njih više od 50, aktivno radi na iskopima i ugradnji tunelskih cevi za budući tunel Beli Potok od 360 metara, koji se probija u blizini restorana "Hiljadu ruža". Vredni neimari izrađuju dijafragmu, poprečne nosače, hidroizolacije i iskope, a prisutno je mnogo mehanizacije. Dok se ne završi njegova izgradnja, Avalski put će biti zatvoren za saobraćaj.

U ovom delu od 9,6 kilometara planirana je i izgradnja petlje Avala, koja će povezivati stari Avalski put i naselje Resnik. Sredinom septembra stigla je građevinska dozvola i majstori su dobili zeleno svetlo za početak i ovih radova. Obilaznica će na Koridoru 10 izbiti između nekadašnje naplatne rampe Bubanj potok i trenutnog isključenja za Kružni put.

OSTRUŽNIČKI MOST

PO otvaranju desne trake najdužeg mosta na Obilaznici, kod Ostružnice, 14. juna 2020. godine, dugačke oko 2.000 metara, krenulo se u kompletno popravljanje leve konstrukcije, koja je godinama devastirana. Posao je poveren austrijskom "Štrabagu" koji je prvo uklonio stari asfalt, a posle odugovlačenja sa realizacijom ovog projekta, konačno bi posao u avgustu trebalo da bude okončan.

TREĆI DEO, DO PANČEVA

KAKO bi obilaznica oko Beograda zaživela u punom profilu od 70 kilometara, potrebno je da se završi i treća deonica od petlje Bubanj potok do Pančeva, duga 22 kilometra. Najavljeno je da bi radovi na tom potezu, na kom je glavna izgradnja mosta kod Vinče, trebalo da počnu do kraja ove godine, odmah posle završetka druge deonice.