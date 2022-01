Večeras nam STIŽE SNEG, do četvrtka će se zabeleti cela Srbija?! Detaljna prognoza za naredna tri dana

Očekuje se i do 25 centimetara snega.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će sutra, u sredu i četvrtak biti hladnije, mestimično sa snegom, uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u utorak, i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.

U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 centimetara, lokalno i više, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ.

Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - kiša, susnežica i sneg.

- Danas u drugom delu dana i u noći ka utorku sledi pogoršanje i zahlađenje sa padavinama. Iznad 700 metara nadmorske visine uglavnom sneg, dok bi niže moglo biti kiše, susnežice i onda snega - najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

- U nizijama se po poslednjoj proceni ECMWF-a očekuje od 0 do 6 centimetara snega, dok bi predeli preko 700 metara nadmorske visine dobili od 5 centimetara do 13 centimetara snega, a planine jugozapadne Srbije, severne Crne Gore i delova središnje i istočne BiH preko 900 metara nadmorske visine i do oko 18 centimetara ponegde.

Ispod 800 metara nadmorske visine sneg će se već sutra otopiti, ističe Čubrilo.