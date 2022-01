TEMPERATURNI OBRT! Pred nama su tri IZUZETNO HLADNA DANA, a evo u kojim delovima zemlje će padati SNEG

Meterolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu prognozu za naredne dane.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da nas naredna tri dana čeka veoma hladno vreme. Sutra, u sredu i četvrtak biti hladnije, mestimično sa snegom, uz snežne padavine, naročito u utorak, i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje

U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 centimetara, lokalno i više, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ.

Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - kiša, susnežica i sneg. U ponedeljak vetar pre podne južni, zatim u okretanju na severni i severozapadni, a duž Jadana od utorak ujutro jaka bura. U ponedeljak dnevni maksimum od +4 na krajnjem severozapadu Hrvatske do oko +9 na jugu regiona, posle podne i uveče uglavnom između -1 i +4 stepena Celzijusa. Do srede umeneno hladno uz jutarnji minimum od -6 do +1 i dnevni maksimum od +1 do +6 stepeni Celzijusa, tako da se pravi zimski uslovi očekuju tek preko 800mnv, navodi meteorolog Čubrilo.

U drugom delu sledeće nedelje se računa na jačanje anticiklona nad našim delom Evrope, dok će serija izuzetno snažnih ciklona uz rekordno jake zapadne vetrove zahvatiti Veliku Britaniju i Skandinaviju.



"U nizijama se po poslednjoj proceni ECMWF-a očekuje od 0 do 6 centimetara snega, dok bi predeli preko 700 metara nadmorske visine dobili od 5 centimetara do 13 centimetara snega, a planine jugozapadne Srbije, severne Crne Gore i delova središnje i istočne BiH preko 900 metara nadmorske visine i do oko 18 centimetara ponegde. Ispod 800 metara nadmorske visine sneg će se već sutra otopiti", ističe Čubrilo.