Deset puta više zaraženih nego u decembru! Približavamo se REKORDU UMRLIH, evo od čega epidemiolozi najviše strahuju

Skok broja novozaraženih izazvanih omikronom, ali i još uvek aktivnim delta sojem, doveo je do toga da na kraju januara imamo deset puta više kovid pozitivnih u odnosu na pre mesec dana!

- Statistika kaže da je u bolnici 80 odsto zaraženih omikronom, a oko 20 odsto je u pitanju delta soj, mada je upitno koliko je to merodavno. Korona virus nije šablonski, klinička slika pacijenata zavisi od mnogo čega, od starosti, od imunog stanja, pridruženih bolesti... Ne mogu se simptomi generalizovati. Glavobolja, temperatura, kašalj, malaksalost, kijavica, kostobolja, sve su to generalno opšti simptomi poremećaja zdravlja, ne mogu se deliti na omikron i deltu, čuli smo i za asimptomatski kovid - kaže epidemiolog Radmilo Petrović.

- Ogroman skok broja zaraženih je delimično posledica i brojnih slavlja proteklog meseca, a vakcinacija je skoro u potpunosti stala, sve to uzima danak. Deset puta više zaraženih u odnosu na pre mesec dana i skok broja umrlih još su jedan pokazatelj da ovaj virus jednostavno nema pravila, ne možemo govoriti o kraju emidemije, brojke konstantno osciliraju i to nije slučaj samo kod nas, nego i svetu.

Kraj epidemije nije na vidiku

- Virus nema pravila, ali ni ljudi ne poštuju osnovna pravila u epidemiji. Na svetskom nivou nema jedinstvenog stava po pitanju kovida. Jedni se otvaraju, ukidaju maske, drugi se zatvaraju, treći uvode obaveznu vakcinaciju, sve je to jedno veliko rasulo i mi još uvek u takvim uslovima dobro i funkcionišemo - kaže Petrović.

- Svi očekujemo i priželjkujemo kraj epidemije i moguće je da tokom ove godine kovid počne da gubi bitku, ali konačne pobede nema dok ne dostignemo stepen vakcinacije iznad 90 odsto. I to na svetskom nivou, jer jedino tako možemo sprečiti cirkulaciju virusa. Moraćemo da se ujedinimo i usvojimo iste stavove, tek tada možemo razmišljati o kraju epidemije - istakao je Petrović.

Rast broja zaraženih u toku januara

Prema zvaničnim podacima u januaru imamo 378.459 zaključno sa današnjim danom.

Prvih 10 dana januara - 60.205

Drugih 10 dana januara - 142.077

Trećih 10 dana januara - 176.177

Po navedenoj statistici za mesec dana imamo 378.459 zaraženih, dok je prema nekim procenama lekara broj kovid pozitvnih dva do tri puta viši, jer mnogi sa simptomima ne idu kod lekara ili su asimptomatski slučajevi, tako da dolazimo do brojke od 750.000 do 1.000.000 potencijalno zaraženih.

Zaraženi po nedeljama u poslednja tri meseca

24-30.1. 117.546 (rast 8,3 odsto)

17-23.1. 108.505 (rast 26,4%)

10-16.1. 85.800 (rast 79,7%)

3-9.1. 47.739 (rast 285,4%)

27.12.-2.1. 12.387 (rast 54,7%)

20-26.12. 8.008 (pad 4,8%)

13-19.12. 8.414 (pad 19,0%)

6-12.12. 10.384 (pad 21,7%)

29.11.-5.12. 13.270 (pad 23,5%)

22-28.11. 17.336 (pad 20,8%)

15-21.11. 21.894 (pad 22,2%)

8-14.11. 28.138 (pad 30,1%)

U narednih 10 dana kovid može dostići najveći intenzitet

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 31.521 osoba, od kojih je pozitivno 15.352 dok je, nažalost, 59 osoba preminulo.

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović ocenila je danas se u narednih desetak dana može dostići najveći intenzitet pojave kovida-19.

- Blizu smo najvišeg broja inficiranih u jednom momentu, to se procenjuje putem stopa u odnosu na 100.000 stanovnika, očekujemo da će se u narednih desetak dana dostići najveći intenzitet pojave kovida-19. Ne možemo sa sigurnošcu to tvrditi - izjavila je ona.

Jovanović je apelovala na sve osobe koje imaju simptome da se jave lekaru ili da ostanu u kući da ne bi prenosili ovaj soj virusa. Napomenula je da je sezona respiratornih virusa, kada se mogu pojaviti i neke druge vrste, ali je istakla da u slučaju pojave temperature prvo treba pomisliti da se radi o kovidu.

Epidemiolozi strahuju i od pojave nove podvrste omikrona BA.2, koja je već stigla u naše susedstvo. Prisustvo podvarijante omikron virusa potvrđeno je danas iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje, pa su veoma opravdani strahovi da bi se ova podvarijanta uskoro mogla pojaviti i kod nas.

Omikronova podvarijanta BA.2 je dobila nadimak "stelt omikron" jer se teže otkriva. Ako se ispostavi da je ova varijanta zaraznija od omikrona, epidemiolog Bernard Kaić ne isključuje mogućnost da će to produžiti trajanje petog telasa epidemije.