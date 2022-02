Opština Ruma daje bespovratne subvencije privrednicima koji posluju na teritoriji ove sremske opštine

Za finansiranje ove mere bespovratne jednokratne novčane pomoći obezbeđena su sredstava u ukupnom iznosu od 20.000.000 dinara.

Kako su mnoge preduzetničke grane, poslednje dve godine pretrpele velike gubitke usled pandemije Korona virusa lokalna samouprava Opštine Ruma ulaže značajna finasijska sredstva kao meru podrške. I ove godine biće obezbeđena jednokratna novčana pomoć privrednicima koji su pretrpeli gubitke u poslovanju, a opseg delatnosti će biti proširen, jer je utvrđeno da je širi spektar delatnosti koje su pretrpele štetu, nego što je to bio slučaj ranijih godina.

Za finansiranje ove mere bespovratne jednokratne novčane pomoći obezbeđena su sredstava u ukupnom iznosu od 20.000.000 dinara. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava a najkasnije do 31.03.2022. godine, a novčane pomoći se kreću u rasponu od 50.000 do 300.000 po privrednom subjektu.

Uslovi i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dodelu jednokratkne novčane pomoći jesu ti da se uz propisani obrazac zahteva da priložite dokumenta kao što su dokaz iz APR o registraciji pretežne delatnosti, dokaz o prijavljenim radnicima na dan podnošenja zahteva (MA Obrazac), izjavu da u periodu od tri meseca nakon dobijanja jednokratne novčane pomoći nećete otpuštati zaposlene niti gasiti poslovanje, fotokopiju tekućeg računa ili karton deponovanih potpisa, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu odgovornog lica, kao i fotokopiju OP obrasca.

Obrazac za popounjavanje je obavezan i dostupan je takođe na zvaničnom sajtu Opštine Ruma kao i na šalteru pisarnice opštinske uprave Opštine Ruma.

Pravo na jednokratnu pomoć imaju privredni subjekti koji imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine Ruma i koji su kod Agencije za privredne registre kao pretežnu delatnost registrovali sledeće delatnosti:

1512 – proizvodnja putničkih i ručnih torbi isl., saračkih proizvoda i kaiševa;



5510- hoteli i sličan smeštaj;



5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;



5630 – usluge pripremanja i posluzivanja pića;



7911 – delatnost putničkih agencija;



7912 – delatnost tur-operatora;



9313 – delatnost fitnes klubova;



9523 – popravka obuće i predmeta od koze;



9525 – popravka satova i nakita;



9529 – popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo (odeće);



9602 – delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;



9604 – delatnost nege i odrzavanja tela



Privredni subjekti koji imaju jednog do tri zaposlena ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara, oni koji imaju od četiri do deset zaposlenih ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150.000,00 dinara, privredni subjekti koji imaju preko deset zaposlenih ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300.000,00 dinara, fitnes klubovi i teretane ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara, a sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava.

Ukoliko privredni subjekt obavlja više delatnosti ili delatnost obavlja u više izdvojenih mesta (poslovnih jedinica) može ostvariti pravo na jednu subvenciju bez obzira na broj poslovnih jedinica. Vrsta delatnosti utvrđuje se isključivo prema registrovanoj pretežnoj delatnosti koja se ne može menjati u toku važenja Javnog poziva.

Kao odgovorna lokalna samouprava Opština Ruma, je jedna od najuspešnijih opština u Sremu kada je u pitanju podsticanje i pomoć privrednicima, svakako ovaj trend će se nastaviti i u narednom periodu.

