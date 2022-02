KAKVI DANI SU PRED NAMA?Meteorolog otkriva da li nas čeka debeli minus, ili skoro pa prolećne temperature!

Meteorolog Đorđe Đurić na svom Fejsbuk profilu objavio je najnoviju vremensku prognozu.

- Narednih 10 dana bez pravih zimskih uslova.

Na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini u četvrtak sunčano. U ostalim predelima Srbije očekuje se promenljivo oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, ali se značajnije padavine ne očekuju.

Duvaće umeren do pojačan, na istoku Srbije i jak severozapadni vetar. Krajem dana vetar u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -4 do 2°C, u Beogradu 0°C, maksimalna dnevna od 3 do 9°C, u Beogradu do 6°C.

U petak nakon vedrog i hladnog jutra sa mrazom, ponegde i sa maglom, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 8 do 15°C.

Vremenska prognoza za vikend



U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 6 do 10°C. U nedelju razvedravanje. U ponedeljak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura do 10°C. Od utorka smena sunčanih i oblačnih intervala i relativno toplo, a maksimalna temperatura biće preko 10°stepeni - naveo je Đurić.

