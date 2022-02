'DIREKTORKA JE MOJOJ ĆERKI DRŽALA RUKU NA VRELOM RADIJATORU!' Majka optužuje školu u Perlezu, oglasio se i MUP!

Deca koja u 21. veku sede u jaknama na času - tako izgleda škola "Đura Jakšić" u Perlezu, prema priči naše čitateljke S. S. Međutim, ceo slučaj završio je u policiji kada je direktorka škole, navodno, silom prislonila ruku jedne devojčice na radijator koji je u tom trenutku bio vreo.

Naime, nakon žalbe učenika i roditelja u Viber grupi, naša čitateljka kaže da je odbila da o problemu grejanja razgovara i nasamo sa direktorkom, verujući da to neće doprineti rešenju. Grejanje, inače, kako ona tvrdi, nije adekvatno, odnosno učionice se ne zagrevaju tokom celog dana.

- Kako to zaista i nisam učinila, ona je došla sutradan na čas matematike, prekinula čas na kom je prisustvovala moja kćer i pred svim učenicima je prozvala najpre nju. Pitala je zašto se žali i zašto ja nju uznemiravam u viber grupi u vezi grejanja u školi. Izjavila je da može zbog toga mene da prijavi policiji. Zatim je rekla svima da priđu i pipnu radijator. Kada je to većina učinila i moja ćerka je krenula ka mestu da sedne, rekla joj je da se vrati, uzela njenu ruku i stavila preko ćerkine i rekla joj je da drži pet minuta kako bi se uverila da je vruć. Ćerka je posle kratkog vremena pokušala da izvuče ruku, ali nije uspela jer je stisak direktorke bio jak, kada je počelo da je pecka trgnula je jače i uspela da je izvuče. Direktorka je to uradila kako bi joj dokazala da je vruć i da je grejanje uključeno - a toga dana je zaista ugrejala školu. Svima je rekla da se oglase u viber grupi kada dođu kako su radijatori topli - ispričala je za "Telegraf" S. S.

Kako kaže, to je kod njenog deta izazvalo stres i strah.

- Deca iz odeljenja su toga dana vidno uzbuđeni i uplašeni ispričali roditeljima za događaj koji se desio. Moje dete me je zamolilo da prestanem da šaljem poruke na tu temu u grupi, jer se boji da je direktorka ne pozove ponovo, ne izrekne ukor ili mene prijavi policiji - kazala je S. S.

Majka je sačekala početak polugodišta, kako bi "umirila ćerku i objasnila da ne treba ćutati". Pre nekoliko dana S. S. odlučila da, ipak, prijavi navodni incident policiji.

- Detetu je držala ruku na radijatoru, po detetovoj priči, oko tri minuta dok je nije počela peckati i dok je nije uspela izvući. Postupak direktorke je zakonski nedopustiv, to je zlostavljanje i zanemarivanje mog deteta. Psihičko i fizičko nasilje - kazala je S. S.

O ovom slučaju škola se na naša pitanja nije oglašavala, kao ni Grad Zrenjanin ni Ministarstvo prosvete.

Ipak, dobili smo odgovor MUP, Policijske uprave za Grad Zrenjanin da je slučaj zaista prijavljen policiji i da će biti predat tužilaštvu.

- Obaveštavamo Vas da je policija 26. januara, odmah po prijavi, preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje se izjasnilo da im se dostavi izveštaj, što će biti i učinjeno - rečeno je u MUP.