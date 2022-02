MIKA IZNOSI ODBRANU DO LETA? Miroslav Aleksić će i na narednih nekoliko ročišta nastaviti da negira navode Višeg tužilaštva

Reditelj Miroslav Mika Aleksić pripremio je oko 200 stranica beležaka koje namerava da iznese u svojoj odbrani pred sudskim većem Višeg suda u Beogradu, a koje mu sudi zbog optužbi za više silovanja i nedozvoljenih polnih radnji nad Milenom Radulović i još šest polaznica njegovog dramskog studija "Stvar srca".

Aleksić je na prvom pretresu samo započeo svoju odbranu i otprilike je uspeo da iznese tek deseti deo onog što namerava da predoči.

Prema sudskim propisima, optuženi ne smeju da čitaju svoju odbranu, što Aleksić nije ni činio, ali smeju da koriste beleške kao podsetnik tokom slobodnog izlaganja pred većem, kako ne bi zaboravili ili preskočili nešto što su nameravali da kažu.

S obzirom na to da mu se odbrana prema zakonu ne može ograničiti i da ima pravo da je iznese sve detalje u nameri da ospori svaki deo ili navod iz optužnice, može se očekivati da će njegovo obraćanje sudu trajati i nekoliko narednih ročišta. Zasada su zakazana tri termina - 1. mart, 4. april i 24. april. Posle toga, on bi trebalo da odgovara na pitanja branilaca, tužioca, punomoćnika oštećenih i sudije, što znači da bi ovaj deo suđenja mogao da se otegne sve do leta.

Kako nam je rekao njegov branilac Zoran Jakovljević, Aleksić neće koristiti pravo da ne odgovara na ta pitanja, jer želi sve da razjasni.

- On ima pravo da iznosi odbranu koliko smatra da treba, ali mora da se drži optužnice i svega onoga za šta ga terete. Svako ograničavanje bilo bi kršenje tog prava - kaže nam Jakovljević. - Iznenađen sam količinom laži, koje su izneli pojedini mediji nakon Aleksićevog prvog dela iznošenja odbrane. Slušali su u sudnici šta priča i ne razumem to lažno izveštavanje i toliku mržnju koju emituju ka njemu.

Aleksić je negirao sve što mu se optužnicom stavlja na teret i kazao je da će u ovom sudskom postupku dokazati da ništa od toga za šta ga optužuju nije tačno. Odgovarao je na optužbe da je vređao polaznike, tražio njihovo strahopoštovanje, nametao autoritet, zabranjivao roditeljima da dolaze na časove...

- Naročito je važna u optužnici moja rečenica "ne trebate vi meni, nego ja vama", koja je shvaćena pogrešno. Kažu time sam stvarao strahopoštovanje - naveo je Aleksić. - Ona se odnosi na srednjoškolce, koji imaju mnogo obaveza, mladi su ljudi i nemaju vremena, a onda dođu na čas sa rečima: "Nisam spremna, nisam stigla da pročitam". Pa nemoj onda da dolaziš. Jesi li došao, ako jesi izvoli uradi zadatak, ako ne, izvoli, ćero, idi. To može možda tako kod mame i tate, kod mene ne. Ako dolaziš ima da radiš. U tom značenju sam govorio - ne trebate vi meni.

ŠTA JE OVO ISPRED MENE?



Aleksić je kazao da je optužnica napisana bez provere i da su u njoj navedene stvari kao činjenice, koje ne proizilaze ni iz čega:

- Tužilja je objedinila žrtve i mora da se prihvati princip odbacivanja tvrdnji da su njihovi iskazi izmišljeni. Znam odakle to dolazi, iz koje NVO, ali nije ni tužilji lako. Optužnica je smela i nepismena. Kad sam je pročitao, pitao sam se šta je ovo ispred mene? U 14 situacija i radnji, koje je tužilja izdvojila, nijedna od tih devojaka ne primećuje sebe kao seksualnu žrtvu. Kako to da one ne osećaju da su seksualni objekt? Zato je potrebno da sam ja čovek koji je stvarao strahopoštovanje kroz gvozdenu disciplinu.



