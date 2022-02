Nakon prolećnih temperatura od ponedeljka TEMPERATURNI ŠOK: Da li će su februaru biti JOŠ SNEGA?

Narednih dana biće relativno toplo za ovo doba godne.

U subotu slabo, prolazno pogoršanje, dok je u ponedeljak moguće nešto jače pogoršanje ali bez zahlađenja i uz sneg samo na planinama. Sredinom sledeće nedelje temperature znatno iznad proseka, kaže u svojoj najnovijoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

Promena vremena uz zahlađenje je trenutno pomerena na posle 12. februara ali u ovom momentu nema signala za neko veliko zahlađenje.

U petak posle prohladnog jutra uz slab mraz, ponegde tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab vetar južnog smera. Jutarnji minimum od -3 do +2, a dnevni maksimum od +5 do +11 stepeni Celzijusa.

Prolazno naoblačenje u subotu

U subotu se računa na prolazno naoblačenje koje će već rano ujutro zahvatiti severne i severozapadne predele regiona, dok će se u subotu tokom dana premestiti preko ostalog dela regiona. Ponegde će usloviti slabu, prolaznu kišu, dok je preko 800mnv moguć prolazan sneg. Vetar u okretanju na umeren, severozapadni. Posle podne na severu smenjenje oblačnosti i delimično rezvedravanje. Jutarnji minimum od -3 do +4, a dnevni maksimum od +4 do +9 stepeni Celzijusa.

U nedelju posle hladnog jutra, uz slab mraz, pretežno sunčano i ponovo malo toplije uz okretanje vetra na jugozapadni smer. Krajem dana na severu regiona naoblačenje. Jutarnji minimum od -5 do +1, a dnevni maksimum od +6 do +12 stepeni Celzijusa.

Novo, nešto jače, prolazno naoblačenje treba očekivati u ponedeljak kada će biti nešto jače ali takođe prolazne kiše, dok bi planinski deo regiona, pretežno preko 850mnv mogao imati par sati dosta jakog, vlažnog, snega. Vetar bi prolazno bio jak, ponegde i vrlo jak do olujan, severozapadni. Dnevni maksimum malo niži u opsegu od +4 do +8 stepeni Celzijusa.

Od narednog utorka pa do sledećeg vikenda suvo, stabilno i relativno toplo. Jutra hladna ponegde uz maglu i slab mraz sa minimumima od -5 do +3, dok će se dnevni maksimum kretati od +6 do +13, ponegde i oko+16 stepeni Celzijusa. Ponegde uz ređu pojavu dugotrajne magle malo hladnije.

Ozbiljnije zahlađenje posle 12. februara

Današnjim proračunima modeli su malo obrzali očekivanu promenu sinoptike i sada je simuliraju posle 12.02. kada bi moglo doći do nešto konkretnijeg zahlađenja.

Za sada ne deluje da bi ono bilo neko veliko uz jak mraz i obilan sneg i mogli bi se sve završiti na tri do pet dana zahlađenja uz moguć sneg i u nizijama.

Videćemo kako će se sinoptika dalje kretati, ali za sada posle 12. februara sve upućuje na umereno zahlađenje uz moguć sneg i temperaturu u okvirima proseka. Do tada relativno toplo, posebno od 08. do 12. februara, kaže Čubrilo.