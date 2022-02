SRPSKI PREDUZETNIK GESTOM ODUŠEVIO ZAPOSLENOG: Pavle nakon vesti o prinovi dobio KOVERTU od šefa

Pavle Malinović, prvi je radnik koji je od svog poslodavca Žarka Ivanovića Žike iz Bačke Palanke dobio donaciju od 500 evra za prinovu u porodici. Bilo je to u martu prošle godine, kad je Žika odlučio da svakom zaposlenom, koji dobije dete, uruči novčanu čestitku u toj vrednosti.

- Zajedno smo čekali vest o porođaju moje supruge. Kad je javljeno da je sve dobro prošlo, on mi je prišao, čestitao mi i rekao: "Bato, ovo je za tebe". Otvorio sam kovertu, u kojoj je bilo 500 evra. Preplavila su me osećanja, jer je na sreću zbog rođenja deteta došao taj njegov gest, koji me je ganuo - kaže Pavle.

Njegov poslodavac objašnjava šta za njega predstavlja ovaj gest.

- Nije to novac sa kojim može nešto veliko da se uradi, ali ipak dobro dođe kad stigne prinova. Sa moje strane to je znak pažnje i pokazatelj da smo svi u preduzeću kao porodica, da radnici u meni vide oslonac, kao i ja u njima - ističe Ivanović.

Malinović, koji je pre 11 meseci dobio treće dete, kaže da je 500 evra vredan poklon, "jer je to jedna solidna prosečna plata".

- Uskoro će još jedan naš vozač postati tata, a očekujemo bebi-bum, jer su svi naši radnici mladi, od 22 do 40 godina. U pet firmi, od kojih su tri u Srbiji i po jedna u Austriji i Mađarskoj, imamo ukupno 35 zaposlenih. To su uglavnom momci iz Bačke Palanke i okoline, sa kojima sam kao sa drugarima - navodi Ivanović, koji još nema svoju decu, jer se tek nedavno oženio, ali obožava bratovljeve blizance.

- Verujem da su i drugi preduzetnici spremni da pomognu, jer imaju para na računu, ali nemaju gotovog novca da bi davali iz svog džepa, kao što ja činim. To bi mogla da reši država niskim porezima na poklone, što bi omogućilo da preduzetnici iz fondova firme daju veće svote novca za podsticanje nataliteta - zaključio je Ivanović, koji na kraju svake godine nagrađuje vozače sa najviše pređenih kilometara, one koji su bili najekonomičniji, najbolje dispečere, prodavce.