POLOVINOM FEBRUARA POSLEDNJI TRZAJI ZIME: Obajvaljena najnovija prognoza za februar, TOPLO IZNAD PROSEKA

Danas će do kraja dana biti oblačno, sutra uglavnom sunčano, a u ponedeljak nešto jače ali prolazno naoblačenje, bez zahlađenja.

Drugi deo sledeće nedelje donosi relativno toplo vreme uz temperature znatno izand proseka, dok je oko 12. februara moguće nešto jače ali najverovatnije prolazno zahlađenje, najavio je, u svojoj dugoročnoj prognozi, meteorolog Marko Čubrilo.

Danas se preko regiona premešta slab hladan front koji samo ponegde donosi prolaznu kišu ili sneg u planinskim predelima. Posle podne i uveče smanjenje oblačnosti tako da će noć ka nedelji biti uglavnom vedra ponegde uz maglu i slab mraz.

U nedelju tokom dana relativno toplo uz duže sunčane intervale, dok će se samo ponegde i to uglavnom u kotlinama magla i niska oblačnost duže zadržati. Vetar uglavnom slab, posle podne i uveče na severu umeren, jugozapadni. Sutra posle podne ponegde u zaleđu severnog i srednjeg Jadrana može biti lokalnih pljuskova, pa čak i grmljavine.

Od ponedeljka kiša

U ponedeljak pre podne hladan front će prvo zahvatiti severozapadne predele regiona donoseći kišu i jak severozapadni vetar. Ponegde će padavine, posebno u zoni fronta na kratko biti i vrlo jake, dok će u planinskim predelima, generalno preko 800mnv posle podne i uveče biti prolaznog snega koji na kratko može biti vrlo jak i praćen jakim vetrom stvarati vejavicu. Duž Jadrana takođe prolazna kiša, a moguća je i grmljavina, dok će zatim početi jaka i olujna bura.

U utorak još vetrovito i promenjljivo oblačno, posebno nad središnjim i istočnim predelima regiona gde će preko 800mnv biti naleta snega i obliku pljuskova, dok će u nižim predelima biti ređe pojave pljuskova kiše, krupe i susnežice. Uveče slabljenje vetra i prestanak nestabilnosti. Dnevni maksimum od +3 ponegde nad istokom i jugoistokom do oko +10 nad zapadom regiona.

Sredinom sledeće nedelje uz jačanje anticiklona suvo i stabilno. Jutra umereno hladna, ponegde uz mraz do oko -4 stepena Celzijusa, ali tokom dana pretežno sunčano i znanto toplije od proseka uz maksimume od +7 do +15, a ponegde i oko +18 stepeni Celzijusa.

Vetrovito, bez jačeg zahlađenja

Tih dana serija jakih ciklona će se ponovo preko istočne obale SAD kretati preko Atlantika ka severozapadu Evrope. Takva sinoptika će usloviti rekordno jake zapadne vetrove na oko 10Hpa koji bi mogli dostizati i oko 60m/s, što je znatno iznad prosečne brzine i predstavlja rekordno jake zapadne vetrove na ovoj visini u poslednjio 10-tak godina.

Sa tako jakim zapadnim vetrovima je gotovo sigurno da nema nikavih uslova za neko jače i dugotrajnije zimsko zahlađenje jer uz ovako izrazito pozitivnu vrednost AO i NAO anticiklonalne blokade i visokim geogragskim širinama gotovo da nemaju šansu da se održe.

Oko 12. februara će doći do podizanja Azorskog anticiklona preko Britanije na sever što će ka našem delu Evrope pokrenuti nešto veću količinu hladnog avzduha. Već oko 14. februara taj anticiklon će svoj centar verovatno locirati nad središnju Evropu jer će ka snažno zapadno strujanje potisnuti iz oblasti Britanije. Time će se glavnina hladnog prodora opet odvijati istočnije od nas i neće biti sekundarne ciklogeneze nigde u našoj blizini tako da nema ni govora o nekom obilnom snegu uz jačem zahlađenju.

Oko 13. februara će svakako zahladiti i uz front će biti i padavina, ovog puta će one biti više zastupljene u obliku snega jer će ipak malo konkretnije zahladiti ali veliko je pitanje hoće li nizije uopšte imati dovoljno padavina na dobiju i malo snega ili će se sve svesti na prolazno naobnlačenje i nešto jače zahlađenje.

Naravno, postoji i opcija da usledi jači prodor hladnog vazduha ali za to bi se anticiklon morao znanto duže zadržati nad prostorom zapadne Evrope jer bi se onda hladan prodor usmerio više ka nama, a manje ka istoku Evrope. Za tako nešto u ovom mmentu nema podrške ni kod jednog modela.

Tih dana će uz prolazno jak severni vetar, buru nad Jadranom i prolazne padavine zahladiti ali samo do one mere da se temperature vrate u okvire proseka. Jutarnje bi se kretale od -6 do –1 stepen Celzijusa, a dnevne od +2 do +6 stepeni Celzijusa, dok bi nekog pravog zimskog ugađaja moglo biti tek preko 800mnv gde bi minimumi mogli ići i ispod -10, a maksimumi bi bili ispod nule.

Već oko 15. februara uz stabilizaciju verovatno sledi postepeno otopljenje.

Sve je izglednije da će februar biti bez pravih zimskih odlika i da je vrhunac ove zime daleko iza nas.

Tek posle 20. februara postoji signal za slabljenje zonalnih strujanja što bi nam prema kraju meseca moglo omogućiti neko jače zahlađenje, pa čak i moguću pojavu snega u nižim predelima ali je to za sada tek nagoveštaj i da bi opšte bilo preduslova za tako nešto zapadni vetrovi bi morali početi slabiti.

Čak i da se zahlađenje dogodi, gotovo je sigurno, da će ovaj mesec biti znatno topliji od proseka.

