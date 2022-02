NE POTCENJUJTE OMIKRON! DOKTORI UPOZORAVAJU: Sve je više zaražene dece i trudnica!

Epidemiološka slika u Srbiji i dalje je zabrinjavajuća. Pored novog, još uvek cirkuliše i delta soj.

Zbog omikrona, nove varijante koronavirusa, ali i delte, prethodnog soja, u Srbiji iz dana u dan raste broj pacijenata na bolničkom lečenju! Stručnjaci upozoravaju da je sve veći pritisak na kovid bolnice i ambulante širom zemlje, te da omikron ne treba potcenjivati, jer on i te kako daje i srednju i tešku kliničku sliku kod inficiranih pacijenata.

Sve više zaraženih medicinara

Da je situacija i dalje zabrinjavajuća i da omikron nije lak, svedoče i dnevni izveštaji o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji. Većina hospitalizovanih pacijenata koristi neku vrstu kiseoničke potpore, a sve je više onih koji moraju na respirator. Istovremeno, pored pritiska na kapacitete bolničkog lečenja, povećava se i broj zaraženih zdravstvenih radnika.

Nikad više zaraženih trudnica

Dr Ana Mitrović Jovanović, načelnica odeljenja dnevne bolnice u klinici "Narodni front", rekla je da u ovom trenutku na klinici imaju najviše zaraženih trudnica od početka pandemije.

- Bili su trenuci kada smo imali više porođaja u kovid odeljenju nego na običnom odeljenju. Broj obolelih trudnica prati i broj zaraženih u opštoj populaciji. Nema razloga za paniku, moraju se nositi maske, poštovati distanca i druge mere. Trudnice treba da pokušaju da izbegnu kontakt sa zaraženima - rekla je za TV Pink dr Mitrović Jovanović i dodala:

- Sada su lakše kliničke slike kod trudnica nego prošlog proleća, kada su se neke trudnoće završavale i sa kobnim posledicama. Najveći broj pitanja dolazi od trudnica koje nemaju simptome ili su oni blagi, ali u njihovoj kući ili neposrednom okruženju ima zaraženih. U situaciji da je neko u kući ili u okruženju u poslednjih 48 sati razvio kliničku sliku, trudnica treba da se izoluje sve dok se ne pojave simptomi poput visoke temperature, problema s disanjem, kašalj, gušobolja, nemogućnost da gutaju ili učestala dijareja. To su razlozi kada treba da potraže savet lekara.

Doktor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, rekao je za Kurir da u ovoj ustanovi svaki dan ima oko 500 pregleda, a da je poslednjih nekoliko dana bilo i po 618 i 628 pregleda.

- Broj prvih pregleda je između 250 i 300, od tih prvih pregleda pozitivno je od 45 do 71 odsto pacijenata. U poslednje vreme taj broj je u proseku negde 55 odsto, što je daleko više nego što je bilo krajem decembra. Sada imamo od tri do četiri puta više nego tada, kada smo imali negde između 120 i 180 pregleda dnevno, a sada imamo 500-600. Procenat pozitivnih bio je od 22 do 24 odsto, a sad ide i na više od 70 odsto u nekim danima - rekao je dr Bekić i dodao:

- Samim tim raste i broj hospitalizovanih pacijenata, ali i pritisak na bolnice, jer u tolikom broju inficiranih pacijenata uvek imate nekog starijeg pacijenta sa udruženim oboljenjima i kod određenog broja pacijenata imate nalaze sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Nikako ne smemo da zaboravimo da u populaciji pored omikrona cirkuliše i delta soj.

Bez opuštanja

Prema njegovim rečima, nikako se ne treba opuštati, jer daleko od toga da omikron varijanta daje samo lake kliničke slike, već se pokazalo da i te kako daje i srednje teške i teške oblike.

- Na udaru omikrona su najviše mladi i radno sposobno stanovništvo, jer su oni najmanje imunizovani, imaju najveći broj kontakta i najmanje se pridržavaju propisanih mera. Omikron se sada spušta i ka pedijatriji. U decembru smo u DZ Savski venac imali jedno do dvoje pozitivne dece, za vreme raspusta je bilo od 12 do 15, a sad ima i do 25, a među njima je najveći broj školske dece. Nevakcinisani su najveća ciljna grupa za ovaj soj, kod njih imamo najteže kliničke slike i oni su najčešće hospitalizovani. I pored velikog broja novozaraženih i hospitalizovanih, odziv za vakcinaciju je smanjen.

