NOVI SOJ NASTAO KOD HIV POZITIVNE OSOBE?! Doktori složni: Sa omikronom je sve moguće, samo je jedan način za KRAJ PANDEMIJE!

Veliki problem svetu predstavlja i to što u siromašnim zemljama nema velikog obuhvata vakcinacije.

U pandemiji korone najvažnija je imunizacija stanovništva, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Kako lekari kažu, sve dok bilo gde u svetu postoji i jedna zaražena osoba, virus može obići svet.

Prema trenutnoj statistici vakcinisano je 52 odsto ukupne svetske populacije, što još uvek nije dovoljno. Zbog nemogućnosti vakcinacije čitavog čovečanstva, uvek će postojati bojazan da se na nekoj teritoriji gde obuhvat nije dostigao željeni obim, virus umnožava i mutira.

Infektolog prof. dr Žarko Ranković je objasnio da se “kraj” ne može predvideti, već se isključivo treba koncentrisati na vakcinaciju, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

– Nagoveštavaju završiće se u martu, aprilu, a ja se zaista ne bih usudio da bilo šta kažem, baš zbog toga što je prema nekim podacima oko tri milijarde ljudi u svetu nevakcinisano. Onda ako uzmemo još jedan podatak, 50.000 ljudi ima prvu dozu a nije se javilo za drugu dozu, pa da ne pričamo o trećoj dozi, kakav imunitet onda imaju te osobe? Tako da se vakcinaciji treba posvetiti, a izlaz bi bio da u kratko vremenskom intervalu, to je period od nekih šest meseci, da se što veći broj ljudi vakciniše, generalno govorim, za svet, kaže profesor Ranković.

Veliki problem svetu predstavlja i to što u siromašnim zemljama nema velikog obuhvata vakcinacije, odnosno što je tamo dobar poligon za opstajanje virusa.

– Siromašne zemlje nemaju vakcine i to je ogromna baza od tri milijarde ljudi u kojoj virus može da cirkuliše, i da se menja. A u biti virusa je borba da preživi, on se bori tako da mutira i da se menja, s tim što te mutacije mogu biti na njegovu štetu ili na štetu štetu čovečanstva, dodaje profesor Ranković.

Omikron nastao kod HIV zaražene osobe?!

Omikron soj ima prostora da se širi i razvija, a da li je ovo završna faza ili podloga za nešto drugo, još uvek nema preciznih procena, tako da je „sve moguće“.

– Ne mogu da kažem da je to završna faza i ne bih da budem toliko smeo, pa baš zbog ovoga jer on ima gde da se širi. Kako se pretpostavlja on je nastao kod HIV zaražene osobe, te da je virus dugo opstao u organizmu i na kraju mutirao. Postoji jedna takva pretpostavka. Znači, sve dok imamo veliki broj nezaštićenih ljudi mi imamo rezervoar gde virus može da se razmnožava, a sve dok se bude razmnožavao niko ne može reći da neće nastati neki novi soj, objašnjava profesor Ranković.

Od pojave omikrona broj zaraženih je porastao kako u svetu, Evropi, regionu, tako i kod nas.

– Šta je sreća u nesreći? To što ćemo u vrlo kratkom vremenskom intervalu imati ogroman broj ljudi koji su zaraženi, vidite brojke, to je taj prirodni imunitet. Ali, ko može da kaže da nam sutra neće doći neki novi soj iz neke afričke zemlje koja se nije vakcinisala, zaključuje profesor Ranković.

“Bezobziran pristup javnom zdravlju”

Grupa od 300 naučnika saopštila je da je neuspeh bogatih država da ostatku sveta omoguće pristup vakcinama protiv kovida-19 “bezobziran pristup javnom zdravlju” koji rezultira stvaranjem uslova za pojavu varijanti kao što je veoma zarazni omikron.

U pismu britanskom premijeru Borisu Džonsonu, naučnici upozoravaju da su Britanci i Nacionalna zdravstvena služba u opasnosti zbog globalne politike za vakcinaciju Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako prenosi Glas Amerike, tri milijarde ljudi širom sveta je nevakcinisano, a podaci univerziteta Džons Hopkins pokazuju da je širom sveta registrovano više od 370 miliona slučajeva kovida.

Autor: