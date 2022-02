KOMRAKOV: CIA PANDEMIJU U 2020. NAJAVILA PRE 11 GODINA! 'PLJAČKA' - FRANCUSKI FILM O KORONI IZAZVAO VELIKU BURU

Novinar Milorad Komrakov napisao je ukupno tri knjige o korona virusu. Prva knjiga nosi naslov „Ubica iz Vuhana“, druga „Maske su brzo spale“ i treća „Korona se otrgla kontroli“.

Prenosimo deo iz knjige pod nazivom "Maske su brzo spale":

Dokumentarnim filmom Pljačka (Hold up) francuski novinar i reditelj Pjer Barnerijas izazvao je veliku buru u Francuskoj. Društvene mreže su se usijale, političari reaguju, javnost je podeljena i alarmira na, pisao je Goran Čvorović, stalni dopisnik Večernjih novosti iz Pariza 22. novembra 2020. godine.

U trajanju od dva sata i 43 minuta, film je sačinjen od niza svedočanstava mnogobrojnih sagovornika, iz Francuske i sveta, među kojima ima istraživača, medicinskih radnika, nobelovaca, političara, filozofa, novinara, sociologa, stručnjaka za bezbednost…Sve je zasnovano na „teoriji zavere“ vezane za pandemiju i kovid 19, od hajke na jeftine lekove, do povezanosti nanotehnologije i kriptovanog novca u stvaranju novog sveta!

– Čim nekome kažete da je u smrtnoj opasnosti, možete s njim da radite šta hoćete – reči su antropologa Žan-Dominika Mišela koje daju uvodni ton čitavoj priči, začinjenoj izjavom bivšeg direktora istraživanja laboratorije „Fajzer“ Majkla Jidona da se „ne govori is- tina“.Film upućuje na to da je ućutkana demokratija, da je na delu nebriga za čoveka i da se saopštavaju kontradiktorni, nepouzdani i izmišljeni podaci poput najave francuskog predsednika da će umreti 400.000 ljudi ako se nešto ne preduzme. Ističu se zakasnele reakcije i ogroman broj netačnih testova da bi se uplašili građani.



Neki od učesnika navode da je ovo virus straha a ne korone, potkrepljuju to podacima da je u Francuskoj ispisano milion kazni za nepoštovanje propisanih mera i zaključuju da je, ako je cela nacija spremna da nosi masku, to pokazatelj vlastima za dalje akcije. Podseća se da se „jednom izgubljene slobode ne vraćaju“.Jedna od teza je i da je Svetska zdravstvena organizacija „zabranila“ autopsiju preminulih od kovida, uz podatak da SZO preko 80 odsto finansiraju privatni fondovi koji su uglavnom vezani za „veliku farmaciju“, gde autor vidi interes da se zabrani stari i jeftini lek. Misli se na hidroksihlorokin, kojem je, kao nepravedno isključenom u spasavanju ljudskih života, posvećen dobar deo filma. Ako je verovati učesnicima filma, na delu su velika korupcija, interesi najmoćnijih i najbogatijih, demonstracija moći preko farmaceutske industrije, sa logikom – što je više bolesnika, više je i bogatih, plasmanom tretmana.

Navodi se i da od korone umiru uglavnom oni preko 85 godina i da je profil smrtnosti kao i u običnom životu, te da se manje umire od kovida nego, recimo, od tuberkuloze. Posebno su na meti lekari koji imaju interes u farmaceutskoj industriji i koji tako, kako se ističe, seju paniku, dok se s druge strane navodi švedski primer. Neki od učesnika naglašavaju da su od kovida mnogo opasniji ekonomski krah preduzeća, ali i zanemarivanje ostalih bolesti, infekcije od nošenja maski, teški porođaji pod maskom, porast nasilja u porodicama u karantinu, psihički problemi. Za najmlađe, maske umesto osmeha postaju sastavni deo lica. Ima i takvih koji poručuju da je veća opasnost od na brzinu napravljene vakcine nego od kovida, kao i da su neki lekovi do sada više ubili ljudi nego što su ih izlečili.

Ističe se da je ovo prvi put u istoriji čovečanstva da se vrši takav eksperiment u kome se zatvaraju i maske nose zdravi ljudi, dok su, s druge strane, stari ostavljeni da umru.



Navodi se da je još u knjizi objavljenoj 2009. izneto da je CIA do tančina najavila epidemiju koja će se dogoditi 11 godina kasnije, a to je 2010. potvrdio i Dejvid Rokfeler. Nekontrolisanu pandemiju takođe je 2009. najavio i savetnik francuskih predsednika Žak Atali, „prorok“ koji je već 2014. video Makrona kao budućeg predsednika Francuske. Autor filma smatra da je trenutna situacija način da se dođe do „svetske vlade“ koju predlaže Atali. Apostrofiran je i Entoni Fauči, glavni američki epidemiolog, koji je 2017. bio ubeđen da će se Trampova administracija susresti sa velikom epidemijom.Posebna priča je Bil Gejts, „informatičar koji hoće da vakciniše ceo svet“. Podseća se da je još 2015. izneo da, ako nešto u budućnosti bude ubilo 10 miliona ljudi, neće biti nuklearna bomba, nego virus.



Profesor Žan-Bernar Furtijan je izneo i podatak da je francuski Institut „Paster“ još 2003. registrovao patent sa izmenama na sekvencama virusa korone, a da je to kasnije „prosleđeno Vuhanu ili negde drugde“. Kao primer, ovaj francuski profesor navodi i to da je patent za test kovid 19 podnet još 13. oktobra 2015.godine, izvodeći zaključak da je ova bolest bila poznata mnogo ranije. Da je virus delo ljudskih ruku, svedoči i nobelovac Lik Montanje. Još početkom decembra u Francuskoj skupštini je predložen zakon koji je omogućio uvođenje karantina, kada se nije ni znalo za kovid. Navodi se i da se korona pojavila još u martu ili aprilu prošle godine (2019.) u SAD, mnogo pre Vuhana. Istaknuta je i uloga vodećih svetskih agencija, AFP, AP i Rojtersa. Prema nekim učesnicima filma, ovaj virus je osmišljen kao biološko oružje. Ima više različitih virusa u različitim zemljama. Saznaje se i da je još 2018. podnet patent za spajanje nanočestica i kripto novca, čime je cilj da se, preko tehnologije 5G uvede potpuna dematerijalizacija novca, tako što bi se utvrdila interakcija između propisanih telesnih kretnji i novčanog toka, gde će „sloboda biti samo daleko sećanje“.



Ovim će, prema filmu, „Epl“, „Amazon“ i druge slične firme objaviti rat klasičnom bankarstvu, dok „Gugl“ manipuliše svešću spolja. Svi oni, uključujući i Tviter, deo su fondacije „Bergruen“ čiji je cilj da na osnovu biotehnologije stvori svet sutrašnjice, u kome će elita biti zadužena da misli, a drugi da se povinuju bez debate.To je podela na „bogove i beskorisne“, posle čega jedna od učesnica u filmu ističe da „ni Hitler nije govorio stvari ovako direktno“. Borba „žutih prsluka“ u Francuskoj se vidi kao prvi otpor ovom novom svetu sastavljenom od „dobitnika i luzera“, te se postavlja pitanje kada će se ljudi konačno probuditi. Sve to je zamišljeno na Ekonomskom forumu u Davosu pod šifrom „Dugme za resetovanje“, kao reinicijalizacija svetskog finansijskog sistema.

Film koji je finansiran participativno internetom, preko društvenih mreža podelili su, između ostalih, Sofi Marso, Žilijet Binoš ili Karla Bruni Sarkozi, iako je njen suprug baš član „Bergruena“, prema prikazanim fotografijama u filmu. Mnogi su ga osudili kao „fejk“, dok su neki i povukli ono što su rekli, kao, na primer, bivši francuski ministar i lekar Filip Dust Blazi, inače odlučni zagovornik tretmana hidroksihlorokinom profesora Didijea Raulta.

Imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković je objasnio o čemu je reč gostujući uživo u Jutarnjem programu Pinka, 23. novembra 2020. godine.



– Da upokojimo i ovaj mit, mada će ga ljudi ponavljati.Nema misterije, niti zavere.Korona virusi su porodica za koju se zna odavno, to nije ovaj korona virus. I pre pet godina date su predikcije da bi evolucijom virusa, koja se dešava u prirodi, mogao da nastane pandemijski patogen. Naravno da predviđanje nije dalo godinu i dan, već verovatnoću za nastanak. Nauka jeste nešto predvidela, ali ne, naravno, sa preciznošću. Neki virusi korona jesu patentirani i koriste se u istraživanjima, nauka se njima bavi.Ali kada izvučemo nešto iz konteksta, zvuči čak i možda uverljivo da je prljava igra u toku. Korona virusi postoje, a ovaj ima osobinu da ozbiljno, nažalost, naudi velikom broju ljudi – rekao je dr Janković.



