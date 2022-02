Trikovi kojima ćete PODIĆI CENU STANA: Samo jedan detalj podiže vrednost za čak 10 odsto!

Agent za nekretnine otkrio je šta kupci obožavaju, a šta mrze!

Ako pokušavate da prodate nekretninu, evo kako podići cenu stana za dva do deset odsto! Prodaja stanova je trenutno unosan biznis, jer je potražnja velika a cene sve više. Ako pokušavate da prodate stan, evo kako da mu podignete cenu!

Stručnjaci za nekretnine kažu da jedna stvar kupce odbija čim je vide, i obrnuto - ako je sredite, podiže vrednost vašeg stana za dva odsto. A može da ide i do deset procenata ukupne vrednosti!

"Trend u poslednje vreme je da ljudi stavljaju tuš kabine, a to većini kupaca ne odgovara. I ako vide da kupatilo ima tuš kabinu, to će im biti odbojno. Možda se vama dopada taj trend, ili čak takozvana 'mokra soba' kakvu moderni dizajneri propagiraju, ali to kupci neće", rekao je agent za nekretnine Kev Tili.



Ljudi žele da imaju kadu u kojoj mogu da se opuste i okupaju, a ne da stoje na klizavim pločicama okruženi staklom. S druge stane, ako imate kadu u glavnom kupatilu, to podiže vrednost stana za dva odsto.

A kako podići cenu stana za čak deset odsto? Tili navodi da je caka takođe u kupatilu. Ako je novo i doterano, to podiže vrednost jer kupac automatski zna da ne mora da brine o instalacijama ili izgledu, sve je cakum pakum. Neće morati da investira a svi znamo da renoviranje kupatila može da bude iznenađujuće skupo.

"Novo kupatilo nekretnini podiže vrednost za deset odsto", potvrdio je i Tili.