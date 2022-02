'RASPUST JE SJAJNA STVAR!' Dr Bekić: Deca i stari najčešći pacijenti u bolnicama

Omikron cirkuliše u populaciji kao i delta soj.

Direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator procesa imunizacije u Beogradu Zoran Bekić rekao da zabrinjava broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih od korone. Vakcinacija je jedino pravo oružje protiv korone, istakao je Bekić.

Neke zemlje ublažavaju epidemijske mere, neke su uvele obaveznu imunizaciju.

On kaže da je epidemijska situacija ozbiljna, brojevi su veliki, u prethodnom periodu svaki dan se inficira 12.000, 15.000 do 20.000 ljudi - sada je oko 10.000 ljudi, zabrinjava broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih.

Dodaje da omikron cirkuliše u populaciji, kao i delta soj.

Bekić kaže da se omikron soj pomera ka deci i ka starijim osobama i oni su najčešće pacijenti u bolnicama, imaju ugroženo stanje, najčešće se radi o nevakcinisanim osobama, jer u starijoj polulaciji dve trećine je imunizovano.

Doktor Bekić kaže da je veliki pritisak na kovid ambulante.

- U decembru imamo broj pacijentama koji idu kroz kovid ambulantu u DZ Savski venac, do 150, tek 31. decembra više od 200. U januaru broj je tri do četiri puta veći - 450 - kaže on.

Oko 600 je bilo krajem januara, broj pacijenata koji su bili pozitivni - prvi pregledi sa onima koji imaju koronu je 50 do 71 odsto. Kod dece je taj procenat vidno manji i on je od 20 do 40 odsto, napominje Bekić.

Prema njegovim rečima, zabrinjava poslednjih sedam dana rast broja inficirane dece, koji je krajem decembra bio jedno do dvoje dece u Savskom vencu, u prvim danima od 10 do 12, krajem prošlog meseca je broj 25, dominiraju školaska deca - 20, a petoro u predškolskoj dobi.

- Raspust koji se planira je sjajna stvar, kao što je bio i krajem oktobra, kada je zaustavljena kriva inficiranja, tako očekujemo da će se desiti i sada - kaže dr Bekić.

O piku ovog talasa



- Koliko puta smo mislili nešto, a desilo se nešto drugo. Ogromni su brojevi Neko će da kaže - došlo je do smanjenja broja inficiranih, uvek je slabiji udar vikendom, tokom radne nedelje mnogo više ljudi odlazi kod lekara -. podvukao je Bekić.

Treba da vidimo šta se dešava u bolničkom sistemu, on je slika stvarnog stanja, ogroman je pristisak u primarnoj zaštiti, kaže Bekić.

Bekić kaže da je vidno usporen proces imunizacije u Srbiji, vidimo šta se dešava u Austriji gde je obavezna imunizacija počela i u Italiji kod osoba starijih od 50 godina.

- Aplikovane prve doze u januaru iznose 20.800, 30.000 drugih, 84.000 trećih - 136.000 doza je aplikovano u celom mesecu, 21. januara uspeli smo da damo 80.000 doza što smo u februaru i martu prošle godine dnevno - kaže on.

Očekuje da će u idićem periodu da raste broj zaraženih osoba. Veliki borj pacijenata je na bolničlom lečenju.

Bekić kaže da je vakcinacija jedino pravo oružje protiv korone, imamo sjajne rezultate sa virustaticima u primarnom delu. Ako dođe do bakterijske infekcije imao palete antibiotskih terapija

U bolničkom sistemu su dostupni svi nasavremeniji lekovi.

- Savetujem kao lekar koji je bio više decenija u tericijarnoj zaštiti, a sada u primarnoj da je vakcinacija jedni pravi izbor - zaključio je dr Bekić.

Autor: