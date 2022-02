FILMSKA LJUBAVNA DRAMA! Policajka bila u vezi s oženjenim kolegom, nakon raskida ga ZAROBILA I PRETILA UBISTVOM

Pripadnik MUP prijavio A. R., s kojom inače radi, da ga je zaključala u stan i govorila da će nauditi njemu i njegovoj porodici

Pripadnik beogradske policije prijavio je svoju ljubavnicu, inače koleginicu, da mu je pretila i držala ga zatvorenog u stanu!

Filmska ljubavna drama odigrala se nedavno, kada je policajac pokušao da prekine ljubavni odnos s koleginicom.

- Sve kolege ostale su u šoku, naročito jer M. M. znamo kao ozbiljnog, porodičnog čoveka. On je oženjen, niko od nas nije znao da ima švalerku. Uspevali su to da sakriju gotovo od svih, sve dok je nije prijavio zbog pretnji ubistvom, koje je navodno upućivala njemu i njegovoj ženi - otkriva sagovornik detalje drame.

Privedena na razgovor

M. M. i njegova koleginica A. R. navodno su bili u vezi pet ili šest meseci. - Očito je A. R. dala daleko veći značaj tom odnosu. Navodno je od njega zahtevala da ostavi suprugu, ali pošto je on to odbio, pozvala ga je da dođe u stan da porazgovaraju. Međutim, kada je ušao, ona je zaključala i navodno mu nije dozvolila da izađe - dodaje izvor.

Zabrana prilaska

Prema pisanju medija, A. R. je početkom januara izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije s kolegom.

- Reč je o privremenoj meri koju je sud izrekao najpre na 48 sati, a onda produžio za još 30 dana - potvrdio je izvir.

Policajac je ostao "zatočen" u stanu koleginice, a ona je, prema nezvaničnim informacijama, zvala i njegovu suprugu, vređala je i bila neprijatna.

- Ujutru su, da bi spustio loptu, zajedno otišli na posao. Međutim, u dogovoru sa suprugom, prijavio je ljubavnicu i ona je čak i privedena na informativni razgovor - kaže izvor.

Kolege aktera ove drame kažu da u početku niko nije mogao da poveruje da je to istina. - To što se dogodilo je njihova privatna stvar, ali s druge strane, jasno je da su nadređeni sve shvatili vrlo ozbiljno, jer oboje imaju službeno oružje - kaže jedan kolega.

Nisu skloni incidentima

Oboje su, kako dodaje, dobri radnici i nisu nikada bili skloni incidentima.

- Da li se ona zaljubila toliko da nije mogla da prihvati da on neće da ostavi suprugu ili joj je on nešto stvarno obećavao, to ne znamo. Koliko znamo, sa suprugom je kolega rešio probleme - zaključuje naš sagovornik.