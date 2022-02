'ŽIVO JE, GRUPIŠE SE I SMRDI!' Meštani srpskog sela ŠOKIRANI nakon prizora koji su zatekli na snegu! 'MAJKO MILA, ŠTA JE OVO?!' (FOTO)

Snimak nesvakidašnje pojave na snegu uznemirio je meštane sela Bučje.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se gomila sitnih crnih stvorenja koja skaču po snegu.

- Nešto je palo iz nebesa po snegu. Živo je. Grupiše se i smrdi na naftu - napisao je Zlatko Papić koji je objavio snimak.

Zlatko je dodao da je stvorenja snimio njegov otac u selu Bučje.

Usledila je lavina komentara.

- Samo kad deca počnu dolaziti sa sankanja češući se, a smrde ko da su pretakala naftu - našalila se jedna korisnica.

Pojedini navode da je to redovna pojava.

- Ne bojte se. To ima svake zime po snegu. Ja ih pamtim. 50 godina. Ne znam kako se zovu, ali uvek ih je bilo. Pogotovo kad ideš po snegu. Skupljaju se u nogostopama - navodi jedan korisnik.

- Ja lično nikad tako nešto nisam video. A skijam 40 godina - nadovezao se drugi korisnik.

Neki su pak ubeđeni da je u pitanju nekakva "zavera".

- Znam da je baš danas u tom pravcu preleteo avion sa belim tragom oko 15 sati. I baš sad sam proverio aplikaciju flightradar24 i nije ga identifikao kao komercijalni let. A da nas zasipaju nije tajna i to i ne kriju. Kažu da to rade da nas zaštite od štetnog dejstva sunca. Ko je naivan neka im veruje - navodi jedan korisnik.

Upućeni međutim tvrde da su u pitanju snežne vaši iliti snežne buve koje nisu štetne za životinje i biljke.

- Na osnovu fiziologije rasta može biti da su u sporama. Postoji evolutivni svet spora ili spira pod zemljom koje ljudsko oko ne vidi - navodi jedna korisnica.

Snežne buve se inače hrane gljivama, algama i biljnim ostacima. Čak su i korisne zbog procesa razgradnje organske materije u zemljištu. Imaju sposobnost da se kreću kroz sneg, a kao i sve buve kreću se skakanjem, što je posebno ubadljivo na belom snegu.

Imaju specifične proteine koji im služe kao antifriz i izrazito veliku toleranciju na niske temperature i zato su se upravo sada pojavile.

Prethodnih dana su porema navodima medija primećene i u drugim krajevima Srbije.

