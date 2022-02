Branislava Simanić direktor Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije koja je ujedno i dobitnica priznanja Najžena XXI veka i Najevropljanka u velikom intervjuu za Pink.rs istakla je da se oduvek zalaže za prava svih preduzetnika i preduzetnica u Srbiji, i posavetovala ih da budu uporni i ne odustaju od svojih ciljeva, kao i da snagu i podršku uvek dobija od porodice.

Jačanje preduzetništva, pogotovo ženskog preduzetništva je jedan od fokusa koji PKS i sektor za preduzetništvo na čijem se čelu Vi. Videli smo u prethodnim nedeljama da je čak 120 preduzetnica iz Srbije imalo priliku da zahvaljujući svojim zalaganjem predstave svoje biznis planove na najvećem biznis forumu na planeti na “EXPO 2020” u Dubaiju. Kakva je vaša ocena dosadašnjeg uspeha razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji, kao i procena budućeg razvoja, uz kao i do sada, uspešnu saradnju sa Vladom Srbije?

- Žensko preduzetništvo predstavlja snažan resurs novog zapošljavanja i Privredna komora Srbije je to i prepoznala. Upravo iz tih razloga formirali smo u okviru Sektora preduzetništva PKS-a koji vodim Sekciju za žensko preduzetnistvo PKS. Sekcija okuplja veliki broj preduzetnica iz čitave Srbije i posebno sam ponosna što je svakim danom sve više i više preduzetnica koje se pridružuju sekciju. To znači da radimo dobar posao i da su žene prepoznala naše napore i trud da ekonomski osnažimo što veći broj žena u Republici Srbije.

Kako gledate na to što se žensko preduzetništvo razvija uz pomoć države?

- Žensko preduzetništvo zastupljeno je u gotovo svim delatnostima, proizvodnji, zanatskim poslovima, uslužnim delatnostima, IT sektoru, pa sve do softverskih kompanija. Svakako moram da kažem da je pandemija koronavirusa uticala na sve delatnosti, pa i na poslovanje naših preduzetnica. Međutim, izuzetno su značajni napori koje ulažu država i Privredna komora Srbije, na osnaživanju ženskog preduzetništva u Republici Srbiji i to je nešto na šta sam ponosna i što treba posebno istaći jer preduzetnice to zaista i prepoznaju. Takođe,u januaru ove godine održana je Nedelja ženskog preduzetnistva u okviru Globalnih ciljeva na najvećoj svetskoj izložbi DUBAI EXPO2020 i u delegaciji Privredne komore Srbije bilo je preko 120 preduzetnica koje su učestvovale na DUBAI EXPO 2020. Zahvaljujući ovome preduzetnice su ostvarile brojne poslovne kontakte, neke od njih su realizovale i poslovnu saradnju. Takođe, imali smo sastanke i sa Privrednom komorom Dubaija sa kojom smo dogovorili potpisivanje Memoranduma o saradnji, čime ćemo dodatno pomoći nadim preduzetnicama da unaprede saradnju sa UAE. Ono što me posebno raduje, to je da država sve više prepoznaje značaj ekonomskog osnaživanja žena I ženskog preduzetnistva, ove godine kao i prethodne, imamo i poseban program za podsticanje ženskog preduzetništva što takođe predstavlja snažnu podršku ženskim biznisima u Srbiji.

Jednom prilikom ste istakli da je ulaganje u sebe najbolja investicija. Na koji način i u kom ekonomskom pravcu biste kao direktor sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije savetovali građane da ulaganjem u sebe, lično unapređenje doprinesu razvoju sopstvenog biznisa?

- Neophodno je da ulažete u sebe, ulaganje u sebe je najbolja investicija i samo ono što imate u glavi ne može niko nikad da vam oduzme, mene je tako naučio moj deka. Svakako treba znati da nijedan uspeh ne dolazi preko noći. Potrebno je mnogo truda, rada , odricanja da biste postigli uspeh. Takođe treba mnogo upornosti i strpljenja, ali smatram da kvalitet na kraju uvek pronađe svoj put. Isto tako je i u biznisu. Morate ulagati u znanje, ''know-how'', ulagati u nove tehnologije pratiti potrebe tržišta, zahteve kupaca. Morste biti sposobni da se prilagodite situacijama, da uvek imate spremnu izlaznu strategiju. Sve te veštine ne stiču se preko noći i zato smatram da je učenje kontinuiran proces. Jednostavno nikad ne možete biti dovoljno obrazovani. Uvek postoji još nešto što možete da naučite i možda će vam upravo to znanje pomoći da donosete pravu odluku kad je poslovanje u pitanju. Zato uvek kažem da je ulaganje u sebe najbolja investicija.

Budućnost biznisa leži u digitalnom preduzetništvu. Na koji način se PKS nosi sa pružanjem adektvatne pomoći svim preduzetncima kada je u pitanju ovaj sve prizutniji vid preduzetništva ovekovečen u digitalnoj sferi?

- Jedan od prioriteta rada Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je unapređenje preduzetništva, s posebnim akcentom na žensko preduzetništvo kao i preduzetništvo mladih. Veliki akcenat stavljamo na digitalizaciju poslovanja naših preduzetnika. Digitalizacija je ključna za uspeh poslovanja i prilagođavanje promenama. Zato insistiramo na digitalizaciji poslovnuj procesa kao I usluga nasih preduzetnika.Irganizujemo i čitav niz radionica kako bi dodatno podstakli naše preduzetnike da stiču nova znanja i na sto lakši način digitalizuju svoje poslovanje. Digitalizacija poslovanja preduzetnika je izuzetno bitna za unapređenje poslovnih procesa preduzetnika, kao i za modernizaciju njihovog poslovanja i to je nešto na čemu ćemo snažno raditi u narednom periodu.

Verujem da ste izuzetno ponosni na lični doprinos koji kao direktortka sektora PKS za preduzetništvo imate i na razvoj ženskog preduzetištva u našoj zemlji. Možete li nam opširnije reći o ciljevima koje ima formirana Sekcija za žensko preduzetništvo, koji ciljevi su ostvareni, i koji su tek u fazi realizacije?

- Lično i kroz posao koji obavljam se zalažem za ekonomsko osnaživanje žena. Tome me je naučila moja baka koja je uvek govorila da žena treba da ima svoje ''parče hleba'' i bude ekonomski samostalna. Zato ja uvek naglašavam sa samo ekonomski osnažene žene mogu donositi racionalne odluke o svom životu. Verujte mi, to je živa istina. Upravo iz tih razloga sam lično inicirala da se u okviru Sektora preduzetništva PKS koji vodim, formira Sekcija za žensko preduzetništvo PKS i to je nešto na šta sam izuzezno ponosna! Sekcija za žensko preduzetnistvo Privredne komore Srbije ima za cilj unapređenje ženskog preduzetništva, umrežavanje preduzetnica na lokalnom, regionalnom i međjunarodnom nivou kao i promociju ženskog preduzetništva u cilju motivisanja što većeg broja žena da započnu sopstveni posao.

USPEŠNA BIOGRAFIJA Branislava Simanić rođena je u Beogradu, završila je IX beogradsku matematičku gimnaziju i diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Udata je i majka jednog dečaka. Trenutno je na poziciji direktora sektora za preduzetništvo PKS. Dobitnica je priznanja Najžena XXI veka i Najevropljanka. Član stalnog stručnog saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Vlade Republike Srbije. Član Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda. Član stručne grupe PKS za pregovaračko poglavlje 20.

Koji su svi benefiti Sekcije za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije, kao i na koji način se tako pomaže svim našim preduzetnicama?

- Bitno mi je da sve žene znaju da su im vrata kod mojih kolega i mene u PKS otvorena 24/7, i da kod nas, sve zainteresovane žene, kao i svi ostali zainteresovani, mogu dobiti sve neophodne informacije od značaja za njihovo buduće poslovanje. Imamo izrađen Vodič za osnivanje firme. Takođe, pružamo sve informacije koje su od znacaja za njihovo poslovanje, kao i informacije o izvorima finansiranja za započinjanje ili unapređenje posla koji su za njih veoma značajne, jer nedostatak finansijskih sredstava često predstavlja glavnu prepreku za započinjanje posla. Izuzetno veliko broj preduzetnica pridružio se radu Sekcije i želja mi je da taj broj i dalje raste. Lično ću i kroz posao koji obavljam nastaviti snažno da podržavam preduzetnice i da radim na ekonomskom osnaživanju žena, ali i da podstičem što veći broj žena i mladih da započnu sopstveni posao. Bitno je da prepoznaju snažnu podršku države i Privredne komore Srbije njihovom poslovanju i njihovim biznisima. Sigurna sam sa ćemo u narednom periodu još snažnije raditi na ekonomskom osnaživanju žena I mladih i svakako ono na čemu ćemo insistirati su edukacija digitalizacija i inovativnost.

Ovih dana u medijima se govori o uspehu koji ste postigli u saradnji sa Privrednom komorom Dubajia i najuticajnijim ženam Emirata. Koliki to značaj ima za naše preduzetnike i preduzetnice, i da li nam možete nešto više reći o budućem toku događaja kada je ovaj segment u pitanju?

- Memorandumi koje sam potpisala ispred Privredne komore Srbije izuzetno su značajni jer pružaju mogućnost nasim preduzetnicama da se brže i lakše umrezavaju sa poslovnim ženama UAE, kao i da ostvaruju poslovnu saradnju. U oktobru 2021.godine potpisala sam ispred Privredne komore Srbije 3 Memoranduma i to sa EMIRATES BUSINESS WOMEN COUNCIL, AJMAN BUSINESS WOMEN COUNCIL, kao I sa CHAMBER OF COMMERCE OF UMM AL QUWAIN. Međutim,treba istaći da je to omogućeno pre svega zahvaljujući izvanrednim odnosima izmedju naše dve države, između Republike Srbije i UAE, koji su na najvišem mogućem nivou, zahvaljujući ogromnom trudu našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića. To je svakako umnogome pomaže da se brže uspostavi poverenje i samim tim olakša poslovno povezivanje između privrednika naše dve zemlje. Samim tim, realizacija poslovnih ugovora, plasman roba i usluga biće značajno ubrzani. Ono što nas očekuje u narednom periodu je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Dubai Business Women Council u okviru Privredne komore Dubai u drugoj polovini marta ove godine. To će dodatno olakšati nadim preduzetnicama da sto lakše i brže uspostave poslovnu saradnju sa partnerima iz UAE. Sigurna sam da naše preduzetnice imaju mnogo toga da ponude UAE. Na njihovoj strani je pre svega kvalitet i sigurna sam da će uspeti da plasiraju svoje proizvode i usluge na tržištu UAE.

Koliko je unapređeno žensko preduzetništvo u Srbiji, i kakav je položaj žena u preduzetništvu danas u odnosu na prethodnu deceniju?

- Smatram da smo mnogo toga uradili i pokrenuli kasa je žensko preduzetnistvo u Republici Srbiji u pitanju. Naravno, uvek smatram da moramo i trebamo više. Neko sam ko uvek teži ka nečem većem i boljem, tako je i sa ženskim preduzetništvom. Danas je sve više žena koje se odlučuju da započnu sopstveni posao. Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena predstavljaju neke od ključnih preduslova stabilnog ekonomskog razvoja.

Koji su razlozi zbog kojih su žene nekada počinjale da se bave preduzetništvom, i kakva je situacija danas?

- Nekada su žene započinjale sopstveni posao jer im je to bila jedina šansa da nađu posao i nisu imale bolјi izbor za posao. Danas je situacija skroz drugačija. Zahvalјujući merama države na podsticanju razvoja ženskog i preduzetništva uopšte, kao i naporima Privredne komore Srbije, danas je žensko preduzetništvo u najvećoj meri stvar izbora. Žensko preduzetništvo danas je inicirano od strane žena koje imaju inovativne ideje, koje su kreativne i veoma sposobne da se prilagođavaju, što je izuzetno značajno. Preduzetnice su danas spremne da preuzmu rizik i pronađu kreativna rešenja u cilјu stvaranja profita. Ponosna sam je smo značajno promenili sliku preduzetnica danas, u odnosu na prethodnu deceniju.

Da li biste želeli nešto posebno da naglasite našim čitaocima i svim preduzetnicima u Srbiji?

- Svim našim preduzetnicima i svima koji žele da započnu sopstveni posao želim da im moje kolege i ja stojimo na raspolaganju 24/7. Za sva pitanja otvorili smo i posebnu e-mail adresu preduzetnik@pks.rs na koju mogu da nam dostave sva eventualna pitanja, predloge i sugestije. Mi smo tu zbog njih, i bitno mi je da oni to prepoznaju. Svim preduzetnicima želim da kažem da budu uporni, da rade na sebi i kontinuirano unapređuju svoja znanja, da prate trendove i zahteve tržišta i potrošača, da budu inovativni i da digitalizuju poslovne procese.

Koliko je podrška koji sa pozicije direktorke Sektora za preduzetništvo PKS pružate svim preduzetnicima zapažena?

- Privredna komora Srbije pruža čitav niz besplatnih usluga koje pružaju snažnu podršku njihovom poslovanju i to je nešto što treba da koriste. Svima bih preporučila knjigu koju je napisao Marsal Goldsmit pod nazivom ''Ono što vas je dovelo ovde neće vas odvesti tamo'' . Suština je da nikada ne možete biti toliko uspešni da više ništa ne morate da radite u životu, što znači da ceo život treba da radimo na sebi.

Kojim vrednostima ste se vodili na putu uspeha, kao i kojim vrednostima su vas učili u porodici i koje vrednosti u životu cenite?

- Nijedan uspeh ne dolazi preko noći, pa tako ni moj. Potrebno je mnogo truda, rada, odricanja da biste postigli uspeh. Neophodno je da ulažete u sebe, to je najbolja investicija kako sam već pomenula. Samo ono što imate u glavi ne može niko nikad da vam oduzme, mene je tako naučio moj deka. On i moja mama završili su fakultete u Beču, porodica mog deke bila je izuzetno bogata, ali nacionalizacijom im je oduzet kapital. Zato mi je on i usadio da "samo ono sto imate u glavi niko vam ne može oduzeti." Time sam se uvek vodila i tome vaspitavam i svog sina koji će ove godine biti punoletan.

Šta biste poručili svim vrednim ljudima koji počinju da se bave biznisom?

- Bitno je da sebi postavite cilj i da idete ka njemu, bitno je da budete uporni i nikad ne odustanete, da kada vas život obori da se obavezno podignete i nastavite dalje. Smatram da ako plan ne uspe treba da promenite plan, nikada cilj. Ja sam neko ko mnogo radi na sebi, ulaže u svoje znanje i sto je najvažnije, radim posao koji volim. Smatram da pre svega treba da volite ono sto radite jer jedino tako možete da postignete uspeh. Takođe, timski sam igrač, izuzetno poštujem svoje saradnike i uvek kažem da je uspeh koji postignemo nas zajednički uspeh, jer to i jeste. Vaspitana sam da je najvrednija osobina koju možete posedovati upravo odanost. Ja sam takva, odana, kao saradnik, prijatelj i žena. Ne volim ljude koji izdaju, oni misle da vas time povređuju, a zapravo pokazuju koliko su slabi, nemoćni i ljubomorni i umesto da rade na sebi oni se bave vama. Znate sa postoji izreka "Dok se gori bave boljim, bolji se bave sobom, zato i jesu bolji". Uvek sam se vodila ovim vrednostima u životu, tako sam vaspitana i zahvalna sam mojoj porodici na vrednostima koje su mi usadili, jer sam izrasla pre svega, kako kažu moji prijatelji, u dobru i sposobnu ženu. Na kraju, svakako bih dodala da je porodica najvažnija stvar u životu svakog čoveka i žene, i meni je porodica na prvom mestu, iz nje crpim svu snagu. Zato, pored svih priznanja koja sam primila, moja porodica je moj najveći uspeh u životu.

Autor: N.T.