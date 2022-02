'AKO MI SE TAMO NE SVIDI, VRATIĆU SE': Ovako se Aleksa oprostio od majke pa nestao - sumnjalo se da RADI KAO ROB

Pre nego što je mladić iz Kruševca pronađen u Beogradu, njegova majka je strahovala da je prevaren lažnim oglasom za posao.

Aleksa Stanković (21) iz Kruševca pronađen je nakon 42 dana potrage u Beograd gde je živeo u iznajmljenom stanu na Vračaru. Policija je potvrdila da je mladić dobro, kao i da je rekao da je svojevoljno otišao od kuće i da ga niko na to nije naterao.

Sve ovo vreme, Aleksu je neprekidno tražila njegova majka Olivera koja je u jednoj ispovesti opisala šta se desilo pred njegov nestanak:

"Poslednji put kada sam ga videla bio je 28. decembar oko 6.30 ujutru kada me je ispratio na posao. Ponašao se najnormalnije, nije radio ništa zbog čega bih posumnjala da će otići. Kada sam se vratila kući, njega nije bilo. Pogledala sam celu sobu i u ormaru nije bilo ni njegove garderobe. Na ekranu kompjutera je pisalo: 'Ako mi se tamo ne svidi, vratiću se'", rekla je prethodno Olivera, majka Alekse Stankovića.

Olivera je sumnjala da je njenom sinu neko preko interneta ponudio posao negde u inostranstvu i da je zato otišao. Međutim, plašila se i da je sve bila laž na koju je Aleksa naseo.

"Stvarno je bio ubeđen da on ide da radi negde. Poneo je svedočanstva, diplome, dokumenta, sve. Sve je odneo. Znam da je radio preko kompjutera, zarađivao je dobro i ta kompanija mu je ponudila posao. Ne znam koja je u pitanju. Nemam baš nikakav trag. Ako je naseo na lažnu priču. Možda je trebalo u Beogradu da stupi u kontakt, a nije bilo to to. Policija mi je, kada su došli da uzmu kućište, rekla da postoje firme u inostranstvu koje obećavaju isto tako vize, posao, dobre plate a onda kada ljudi odu tamo uzmu im pasoše i telefone da ljudi ne mogu da se vrate, a rade kao robovi. On sigurno nije mislio da ide da bude rob. Sigurno je mislio da je to 100 odsto sigurno a da nema pristup nikome. Roditeljima, porodici. Nelogično mi je da bi neko pristao na to, a kamoli on. Samo mislim da je negde živ", govorila je ona.

U sredu nakon što joj je javljeno da je Aleksa pronađen, njene reči su potresle mnoge:

"Potvrdili su mi da je pronađen. Radi i živi na Vračaru, tu je zaposlen u nekoj firmi. Ne znam da li želi da mi se vrati, ali s obzirom na to da znam da je živ, neka uradi onako kako je rešio. Meni je laknulo, prestala je agonija koju sam imala, samo da on bude dobro", rekla je mladićeva majka.

MUP je saopštio da je istraga ovog slučaja u toku.