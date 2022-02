POSLE +15 IDEMO NA -25?! Poznati meteorolog objavio šta čeka Srbiju do kraja februara, ova 2 dana KVARE CELU PROGNOZU

Početak marta 2018. godine ostaće dobro upamćen!

Prema prognozama meteorologa, posle nekoliko dana sa temperaturama iznad proseka, večeras stiže naoblačenje sa kišom koja će u brdsko-planinskim predelima preći u sneg. Znači li to da nam se vraćaju snežni dani?

Do kraja februara temperature će ostati iznad proseka i više neće biti prave zime, izjavio je za Pink meteorolog Đorđe Đurić. Proleće usred zime nas, dakle, neće napustiti i vremenska prognoza će mnoge obradovati.

Još je danas moguće prolazno naoblačenje sa kišom, a isti scenario očekuje se naredne srede. Tokom svih ostalih dana temperature će biti iznad proseka za ovo doba godine – od 5 do 10 stepeni. Snega, prema najavama Đorđa Đurića, neće biti.

- Otišli smo brzo iz minusa i plus, i evo sada je u Sjenici minus 8, a tokom dana će temperatura doći do 10 stepeni. Velike su temperaturne razlike i to je problem za hronične bolesnike – kaže meteorolog.

Nakon srede, kada se očekuje naoblačenje sa kišom, ponegde i sa kojom pahuljom, temperature opet idu do 15 stepeni, najavljuje meteorolog.

Rano je, kaže, govoriti o prognozi za mart, ali podseća da je 1. marta 2018. godine u Somboru izmereno minus 27 stepeni. Odmah sutradan temperatura je otišla u plus.

- Mart često zna da bude prevrtljiv, da nam pokaže i prave prolećne, ali i prave zimske karakteristike. A prošle godine smo imali i sneg u aprilu. Nadamo se da ovog scenarija baš sad neće biti – kaže Đurić.