NOVI PROPISI ZABRANIĆE MAJSTORIMA DA 'DERU' GRAĐANE! Račun od 26.000 dinara za otpušavanje šolje izazvao LAVINU KOMENTARA na mrežama

Račun od vrtoglavih 26.000 dinara za rešavanje problema zapušene ve-ce šolje, koji je platila jedna Beograđanka, izazvao je buru na društvenim mrežama i pokrenuo lavinu komentara nezadovoljnih potrošača kojima su majstori papreno naplatili uslugu.

Ova sugrađanka se požalila da joj je vodoinstalater prvo rekao da otpušavanje košta 10.000 dinara, a da je onda za posao od pola sata uzeo 16.000 više od te prvobitno dogovorene sume. Ona je, u međuvremenu, ugasila profil i ispostavilo se da su njene tvrdnje bile netačne.

Tragom podataka na računu koji je objavila, pronašli smo majstora Jovana Milenkovića i uverili se da je poštovao novi Zakon o zaštiti potrošača i da je Beograđanka pre početka radova dobila predračun na 26.000 dinara i ugovor koji je potpisala.

- Cena se formira u skladu sa troškovima i težinom posla - naveo je Milenković.

- Nismo mogli samo kod nje da otpušimo, jer bi se onda na nekom drugom mestu isto dogodilo, nego celu vertikalu. Posle njenog tvita smo imali gomilu pretećih poruka, a kada smo mi objavili predračun i ugovor, ona je ugasila profil.

U jednoj drugoj, poznatoj beogradskoj vodoinstalaterskoj firmi, koja radi više od tri decenije, rekli su nam da se kod tog konkretnog primera postavlja pitanje da li je majstor uradio ono što je navedeno na računu.

- Prema onome što je napisao, da je radio sa sajlom dužine 16 metara, ispada da je otčepljivao pet spratova, i u tom slučaju, ta cena je realna - objašnjava vlasnik ove firme.

- Ali, dešava se često da majstori kažu jednu cenu, a kada dođu iskonstruišu, fingiraju da je kvar mnogo veći i naplate višestruko više, 15.000. 20.000 ili 30.000 za nešto što realno košta 7.000 dinara. Nedavno su jednom gluvonemom čoveku pokušali za otpušenje slivnika da naplate 18.000, a to košta oko 3.500 do 4.000 dinara, koliko su mu prvobitno kazali. On nije pristao da im plati više od te sume i oni su otišli, nisu uspeli u nameri.

Naš sagovornik navodi da zna brojne slične primere i da potrošači treba da vode računa koga angažuju. Redakciji "Novosti" se u prethodnom periodu obraćalo više građana koji su imali baš takvo iskustvo. Potvrdili su nam da im majstori uopšte nisu dostavili predračun sa specifikacijom radova, što pokazuje da su mnogi nastavili sa starom praksom ne poštujući propise. Građani, uglavnom po navici, prihvataju usmeni dogovor, a na kraju se iznenade. Međutim, od kada je na snagu stupio novi Zakon o zaštiti potrošača, majstori više ne mogu da navode jednu cenu za svoj rad prilikom ugovaranja posla, a po završetku da ispostave višestruko uvećan račun.

PRVO PREDRAČUN, PA DOGOVOR



AKO je usluga skuplja od 5.000 dinara, majstori, pružaoci usluga sa registrovanom radnjom, imaju obavezu da izdaju predračun sa specifikacijom radova.

- Ukoliko je dogovoreno da je ta cena konačna i potrošač se saglasio, onda neće smeti da je povećavaju naknadno - objašnjava Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Ako je predračun okvirni i majstor to navede, onda dodatni trošak može da se poveća najviše za 15 odsto od cene koja je načelno dogovorena. Ako majstor pokuša na kraju da ispostavi višestruko uvećan račun, potrošač to ne mora da plati i može da prijavi inspekciji.

On ističe i da svako kome nije izdat predračun za uslugu skuplju od 5.000, takođe, to može i treba da prijavi.

Autor: