POSLE VIŠE OD 100 GODINA POČELA REKONSTRUKCIJA KC VOJVODINE: Za 6 godina obnovljeno 13 klinika, jedna stara 113 godina

Posle više od 100 godina počela je detaljna rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Tokom proteklih 6 godina obnovljeno je čak 13 klinika, među njima i prvi objekat koji je izgrađen davne 1909. godine. Sada se uveliko radi i na izgradnji novih blokova ove ustanove – B i C lamele.

Sva odeljenja dobila novu aparaturu

U isto vreme nabavlja se i oprema. Novu aparaturu dobila su gotovo sva odeljenja.

– Klinički centar Vojvodine raspolaže i aparatom za magnetnu rezonancu od 3 tesle. Istovremeno imamo otvorenu i novu angio salu, znači hibridnu angio salu u našem Urgentnom centru. A sada je već i u velikoj razmeri korišćenje našeg mamografa. Moram reći da je naša neurohirurgija dobila i takozvani pentro mikroskop, gde se u pojedinostima mogu videti strukture mozga, što ja nazivam i mogućnošću korišćenja GPS sistema u toku operacije, bez oštećenja drugih struktura mozga – rekla je za Pink Edita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine.

Babović: S novim aparatima klinika za očne bolesti primi i do 200 pacijenata. Oni značajno poboljšavaju patologiju oka

Krajem prošle godine osveženje je dobila i Klinika za očne bolesti. Tri potpuno nova jedinstvena aparata na ovim prostorima našla su svoje mesto na odeljenju kroz koje dnevno prođe više od 200 pacijenata.

– Mi smo uzbuđeni. Znači ovo su stvari u kojima mi doživljavamo nešto što je kao kada dobijete neki željeni poklon, pa ste fascinirani činjenicom da to imate. To su aparati koji značajno poboljšavaju dijagnostiku različitih segmenata na nivou patologije oka. Tehnologija je ključ. Mi klinički mnogo znamo, znamo da lečimo i pregledamo, ali posebna baždarenost ili individualizirana terapija je nešto što je naša želja, cilj i misija. To je ono što nam ovaj aparat, a i još neki koji su tu, omogućavaju – kaže Siniša Babović, upravnik Klinike.

Godišnje laboratorija uradi više od tri miliona analiza krvi

Opremu poslednje generacije dobila je i laboratorija, u kojoj se na godišnjem nivou uradi više od tri miliona analiza krvi.

– Pored toga što obezbeđuje kompletnu dijagnostiku laboratorijsku za klinike instituta i kliničkog centra, obezbeđuje i laboratorijsku dijagnostiku za sve građane Novog Sada i Južnobačkog okruga kada su u pitanju visokospecijalizovane laboratorijske usluge. Za nas starije lekare je ovo od izuzetnog značaja, da na kraju svoje profesionalne karijere budemo u mogućnosti da i mi kao razvijen svet radimo na najsavremenijoj opremi. A od mnogo većeg značaja je za mlade kolege, koji imaju priliku u Kliničkom centru Vojvodine, ne samo u Centru za laboratorijsku medicinu, u našem centru za radiologiju, centru za patologiju, znači kompletna dijagnostika je zanavljena, i naše mlade kolege koje se zapošljavaju u KCV, a njih je danas dosta, imaju mogućnost da rade na način kako se radi u najrazvijenijim zemljama sveta – istakao je načelnik laboratorije.

Osim lekara i pacijenti osećaju boljitak u novom prostoru

– U Kliničkom centru Vojvodine pacijent je broj jedan. Iz tih razloga su sve ove rekonstrukcije, nabavka opreme i organizacija rada podređene isključivo pacijentu. Sa ovakvim smeštajnim kapacitetima, gde mu se pružaju idealni uslovi za boravak, soba sa posebnim kupatilom, hrana koja se dostavlja samo za njega, a sa druge strane korišćenje ove moderne opreme, daje pacijentu priliku da se njegov boravak u hospitalnim uslovima skrati, a efikasnost lečenja bude najveća – navela je Stokić.

Novi blokovi imaće 16 operacionih sala sa ukupno 348 kreveta

Uslovi će biti još bolji po završetku radova na izgradnji B i C lamele Urgentno-dijagnostičkog centra, koji će biti izgrađen na 33.000 kvadrata. Posedovaće 16 operacionih sala, jedinice intenzivne i poluintenzivne nege, i stacionar sa ukupno 348 kreveta.

Limanci posle 43 godine dobili obnovljeni Dom zdravlja, jedan od najopremljenijih u Srbiji i regionu

Dom zdravlja na Limanju otvoren je 23. oktobra 1978. godine, i obnovljen je posle 43 godine.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na otvaranju je izjavio da su svesni da pored svih građevinskih radova i opreme, srce sistema ipak predstavljaju ljudi koji u njemu rade i ja imam potrebu da im se zahvalim za sve što rade.

Nikada se nisu žalili, ni kada smo se svi zajedno suočavali sa izazovima u organizaciji rada za vreme pandemije korona virusa, a bez najvećeg objekta Doma zdravlja. Mislim da danas imamo najlepši objekat Doma zdravlja u Srbiji, pa čak i u regionu. Hvala predsedniku Republike Srbije. Za ovaj projekat smo dobili sredstva iz republičkog budžeta, a trudili smo se da kao Grad budemo solidarni partner i finansiramo sve ono što je potrebno. Ovo je veliki dan za Novi Sad, realizovali smo investiciju od skoro milijardu dinara, ali svaki dinar koji je dat za zdravlje naših građana ima smisla i nije uzaludan – izjavio je Vučević, prilikom otvaranja novog objekta