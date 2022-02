'PONAŠAMO SE KAO IDIOTI!' Dr Šekler zagrmeo, niko nije očekivao da će ovo da kaže: STIGLA NAS JE BOŽJA KAZNA

"Važno nam je samo da svuda putujemo i sve jedemo, uništavajući prirodu i istrebljavajući životinje, u kojima se nalazi još 100 hiljada nepoznatih virusa."

Dr Milanko Šekler je danas rekao da se slaže sa doktorom Predragom Konom, ali uz jednu napomenu. Takođe je objasnio šta je stelt omikron, zašto brzi testovi mogu da pogreše i otkrio da smatra da je "ova pandemija Božja kazna".

- Ja se slažem sa doktorom Konom, sve ide u dobrom pravcu, ali treba zadržati opreznost. Pandemija jeste pri kraju i biće gotova za vakcinisane koji su preležali korona virus jedanput ili dvaput, i dalje nam fali od 35 do 40% vakcinisanih – rekao je dr Šekler.

Dr Šekler smatra da je ova pandemija Božja kazna.

- Ovo je Božja kazna, kazna prirode, jer se ponašamo kao idioti jer nam je novac postao najbitniji. Važno nam je samo da svuda putujemo i sve jedemo, uništavajući prirodu i istrebljavajući životinje, u kojima se nalazi još 100 hiljada nepoznatih virusa – ispričao je dr Šekler.

Objasnio je i zašto brzi testovi daju lažni rezultat.

- Brzi testovi ne daju lažno pozitivne rezultate, ali daju lažno negativne ukoliko nema dovoljno virusa i zato je idealno da se uzorak uzme u prvih pet dana bolesti. Ako uzmete od 30 do 50 hiljada čestica virusa u brisu, test će biti pozitivan, ali ako uzmete samo 5-10 virusnih čestica biće negativan. PCR test bi i za 5-10 virusnih čestica rekao je da ste pozitivni, je PCR meri na hiljadite delove milimetra, a brzi test centrimetre – rekao je dr Šekler i nadovezao se:

Izašli su radovi da i osoba koja ima oko 33 CT-vrednost virusa u sebi jeste zaražena, ali ne može nekoga da inficira. Teško možete nekoga zaraziti ukoliko ste asimptomačni.

On je objasnio šta je stelt omikron.

- Stelt znači nešto nevidiljivo i to ne menja suštinu omikrona. To „stelt“ je napravilo zabludu da se omikron ne može dijagnostikovati, što apsolutno nije tačno. Bio je dovoljan jedan PCR test da vidite da li je u pitanju omikron ili delta soj, a razlika kod stelt omikrona je to što je potrebna dodatna analiza da bi se otkrilo koji soj je u pitanju, omikron ili delta.