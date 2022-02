ZORAN RANJEN SA 28 METAKA! Njegova životna priča je neverovatna, a za Pink kaže da sin i on imaju samo jednu želju!

Zoran Gavrić iz Loznice jedinstven je slučaj u svetu jer je prvo uspeo da preživi ranjavanje sa čak 28 metaka iz kalašnjikova, a onda da, posle svega, stane na sopstvene noge.

Ovaj čovek, koga prijatelji sa pravom zovu Gvozdeni Gavra, ranjen je 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici, kao pripadnik policije. Šiptarski teroristi ispalili su u njega čak 28 metaka, a kako kaže, te slike pamtiće dok je živ.

Vraćaju mi se sve te slike, naravno, ponekad noću ili kad sam sam u kući ili kad se setim tih stvari, teško je da čovek to izbriše iz glave, to je trauma za ceo život...Voleo bih kada bih mogao da izbrišem to, ali ne mogu. Sam taj čin kad ulaze meci u telo, to je strašno...- ispričao je Gavrić za Pink.

On kaže da skoro nema dela tela gde nije pogođen, a meci su zaobišli samo srce i glavu.

- Bio je 6. april '99 kada sam ranjen. Odmah nakon toga prebačen sam u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, gde su mi uradili prvu operaciju. Posle me prevoze na VMA, gde sam proveo oko dva meseca i za to vreme sam imao oko 20 operacija. Onda sam otišao na rehabilitaciju u Banju Koviljaču. Bio sam nepokretan 2,5 godine i neko vreme sam samo gledao u jednu tačku - priča Gavrić i ističe da su mu glavni motiv da nastavi da se bori bila deca.

- Počeo sam polako da se dižem na noge posle 3,5 godine, na kraju sam uspeo i iz ove borbe izašao kao pobednik. Moja deca su sve to proživljala sa mnom, i oni su se napatili i zbog njih sam hteo da se oporavim. Imam dvoje dece, tri unuke, ćerka živi u Švajcarskoj, a voleo bih kada bi moj sin obukao uniformu...Da je opet vidim u mojoj kući, upskos svemu, to je moja i njegova želja i to bi bio moj najveći uspeh - zaključuje Gavrić.