OGLASIO SE DIREKTOR RHMZ! Do kada ostaje lepo vreme i kakva je prognoza za Sretenje?

Osetno toplije vreme zadržaće se u celoj zemlji tokom cele nedelje, rekao je direktor RHMZ-a

U Srbiji utorak i sreda za većinu ljudi zbog državnog praznika biće neradna, te će mnogi poželeti da vreme provedu u prirodi.

Kakvo će vreme tokom naredne sedmice biti otkrio je direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić.

On je naveo da će danas vreme biti promenljivo oblačno sa sunčevim intervalima, i da će najniža temperatura biti od -4 do 3 °C, a najviša od 6 do 10 °C. Kako je rekao, tokom nedelje nas čeka ponovo osetno toplije vreme.

- U ponedeljak će u većem delu biti pretežno sunčano, osim na jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a košava će slabiti. Najniža temperatura od -3 do 2 °C, a najviša od 10 do 15 °C. Uveče i tokom noći u Podrinju i Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša - rekao je i otkrio šta nas čeka u danima kad Srbija praznuje.

- U utorak u većem delu pretežno sunčano i još toplije. Na jugu Srbije promenljivo oblačno. Najniža temperatura od -2 do 6 °C, a najviša od 12 do 18 °C.

U noći između utorka i srede očekuje se prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom. U sredu postepeni prestanak padavina, posle podne i uveče razvedravanje - rekao je i dodao da će četvrtka do subote biti umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, suvo, stabilno i dalje natprosečno toplo.

Kratkotrajna kiša očekuje se samo na severoistoku Srbije. U nedelju u svim krajevima prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.