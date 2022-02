UMRLA MILEVA GAĆEŠA PIĆAN! Srpska heroina, poslednja učesnica atentata na Pavelića, preminula u 97. godini (FOTO)

U organizaciji atentata na bivšeg poglavnika Nezavisne Države Hrvatske 1957. godine učestvovalo je nekoliko ljudi. Mileva Gaćeša Pićan bila je jedna od njih. O tome je govorila 2020. godine. Umrla je u Buenos Ajresu u 97. godini. Ona je bila poslednji živi svedok onoga što se dogodilo u Argentini 1957. godine.

Mileva Gaćeša Pićan, poslednja živa osoba koja je učestvovala u organizaciji atentata na Ante Pavelića 1957. u Argentini, preminula je u 97. godini u Buenos Ajresu.

U pokušaj ubistva bivšeg poglavnika Nezavisne Države Hrvatske bilo je uključeno nekoliko ljudi. Mileva Gaćeša Pićan o svemu je govorila 30. januara 2020. godine, u ekskluzivnoj ispovesti za emisiju Oko magazin "Blagoje Jovović i Ante Pavelić, bilo jednom u Argentini".

Ispričala je da su u organizaciju atentata bili uključeni njen brat Milan Gaćeša, njen muž, sveštenik Radojica Popović i ona. Pavelića su do kuće gde je živeo, u gradiću Lomas del Palomar, nadomak Buneos Ajresa, pratili Milo Krivokapić i Blagoje Jovović, koji je i pucao na Pavelića.

Eternal Glory and Great Thanks to our hero Blagoje who shot at the Ustasha criminal in the history of mankind Ante Pavelić.

