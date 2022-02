'POSTOJE TRI SUPSTANCE KOJE NISU REGISTROVANE!' Defektolog upozorava na SIPANJE DROGE U PIĆE: Osoba može da se dovede u stanje izmenjene svesti!

Sve češće, posebno posle praznika i proslava, lekari se susreću sa mladim ljudima koji sumnjaju da im je nešto sipano u piće. Simptomi su slični pijanstvu - malaksalost, mučnina i vrtoglavica, zbog čega mladi često pomisle da im je loše od alkohola, pa i ne traže pomoć lekara. Da li se mladi retko odlučuju da javno govore o svojim lošim iskustvima i kako da izbegnu zamke seksualnih predatora, govorio je Lambe Đorelijevski, defektolog i bivši inspektor u Odeljenju za borbu protiv droga.

- To je jedan urbana priča od kad postoji masovnija zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Vrlo često se u medijima je takozvana "droga za silovanje". Ono što je karakteristično je to da zaista postoje supstance koje mogu da dovedu do izmenjenog stanja svesti - rekao je Lambe Đorelijevski, defektolog i bivši inspektor u Odeljenju za borbu protiv droga.

Đorelijevski dodaje i to da postoje tri supstance koje u Srbiji nisu registrovane i koje mogu da dovedu do stanja izmenjene svesti.

- Ono što je bitno, ne postaje niko narkoman tako što dobije neku supstancu u piće. Prvo i osnovno moramo da razlikujemo. Kada neko nekome podmetne supstancu to je nešto što je protivzakonito, protivpravno. Osoba može da se dovede u stanje izmenjene svesti i putem lekova. Postoje tri leka, koji kod nas u Srbiji nisu registrovani. Ne mogu da se nabave, sem ilegalno. Ono što je mene zapanjilo, kao nekog ko je čitavi radni vek proveo u radu sa mladima, je verovanje roditelja je da kada njihovo dete ode u provod, da će njihovo dete uzeti neko piće u koje je sipana neka supstanca, da će ga izvesti da to niko ne primeti i seksualno iskorišćavati - rekao je Đorelijevski.

Lambe Đorelijevski, defektolog i bivši inspektor u Odeljenju za borbu protiv droga u Pulsu Srbije na Kurir televiziji objasnio je i kako možemo da se spasimo od takvih situacija.

- U stvarnosti su to situacije koje se dešavaju u ličnim partnerskim nazovi odnosima. Odvoji se iz grupe, odvede se u neku prostoriju. Čitao sam neku grupu u kojoj su pisale devoje. Jedna devojka je pisala ds je bila sa prijateljima. Oni su joj pomogli da ipak ode kući kada je primetila da joj trnu noge i slično. Kada su površni odnosi u pitanju to može da se desi. Ono sto može da to spreči je izlazak sa prijateljima i osobama u koje imamo poverenje - rekao je Lambe Đorelijevski, defektolog i bivši inspektor u Odeljenju za borbu protiv droga u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

