Nakon smene SUNCA I OBLAKA, stiže PRAVO PROLEĆE: Evo kakvo će vreme biti do KRAJA MESECA i možemo li stvarno da ZABORAVIMO NA SNEG

Posle hladnijeg vikenda, na severu i zapadu Srbije se očekuje sunčani početak sedmice, a posle podne u ponedeljak 14. februara biće promenjivo oblačno.

U ostalim predelima Srbije, objavio je „Weather 2Umbrella“ na svojoj „Fejsbuk“ stranici, tokom ponedeljka biće promenljivo oblačno, pre podne na jugu i na istoku sa slabom kišom, ujutro sa susnežicom i slabim snegom.

-Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, u košavskom području pojačan jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 1°C, maksimalna dnevna od 10 do 15°C, u Negotinskoj Krajini oko 5°C – poručuju meteorolozi.

U Beogradu, u ponedeljak pre podne sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 2°C, maksimalna dnevna 14°C.

U Srbiji u utorak umereno oblačno i relativno toplo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 12 do 18°C, u Negotinskoj Krajini oko 10°C.

Iz „Weather2Umbrella“ poručuju da će u sredu biti promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa slabom kišom. U četvrtak toplije.

U petak pretežno sunčano i najtoplije, maksimalna temperatura od 14 do 20°C.

Za vikend prolazno naoblačenje sa kišom. Temperatura u padu, ali se i dalje očekuje natprosečno toplo vreme.

U Beogradu u utorak umereno oblačno i relativno toplo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura do 17°C.

U sredu promenljivo oblačno i malo svežije.

U četvrtak toplije, u petak pretežno sunčano i najtoplije, maksimalna temperatura do 18°C.

Za vikend prolazno naoblačenje sa kišom. Temperatura u padu, ali se i dalje očekuje natprosečno toplo vreme.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, takođe je najavio osetno toplije vreme narednih dana, uz intenzivno topljenje snega na planinama do 1.300 metara. Na stranici RHMZ na društvenim mrežema piše da će se sneg topiti i na većim visinama, ali sporije

Što se tiče prognoze za februar, meteorolog Đorđe Đurić je naveo da je “još krajem januara bilo veoma jasno da nas očekuje veoma blag i topao februar“.

-Sledeće sedmice i do 20°C i bez zimskih uslova na vidiku bar do pred kraja meseca. Očekuje se pokretanje vegetacije, pa postoji velika opasnost od kasnijeg izmrzavanja – zaključio je Đurić.