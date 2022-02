AKO KOŠAVA SRUŠI GRANU, I ONA PADNE NA VAS ILI VAŠA KOLA, TO MOŽETE DEBELO DA NAPLATITE! Zna se kome se tačno obraćate (FOTO)

Odštetu je dužan da vam plati onaj na čijoj se površini nalazi drvo.

U februarske dane koje su većinom obeležili prolećne temperature od juče se umešala košava koja će se smiriti do srede, a koja može biti veoma opasna!

Naime, neredak je slučaj da pri jakim naletima vetra dođe do lomljenja drveća i grana koje mogu da povrede građane ili naprave štetu na automobilima.

Ako do toga dođe, važno je da znate da to možete da naplatite, a novac se potražuje onome na čijem se posedu stablo nalazi.

- Vlasnik drveta dužan da preduzima procene da li je ono sklono padu, i da preduzima sve mere odgovornosti za njega. Ukoliko se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za njega snose grad ili lokalna samouprava - kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

- Ako drvo padne na vozilo, potrebno je najpre pozvati policiju na uviđaj, da bi se napravio zapisnik, kao i veštak koji će proceniti štetu. Prvo se vozač u mirnom postupku obraća odgovornom licu, bilo da je to JKP ili fizičko lice. Ako se to ne reši vansudski, onda je neophodna naplata štete pred sudom. Štetu računa veštak, u nju ulaze cena štete i rada. Ako je vozilo totalno uništeno, gleda se vrednost vozila na dan incidenta, od čega se umanjuje vrednost olupine (jer se auto može prodati u staro gvožde), pa tako vlasnik dobija 30 odsto manje vrednosti svog automobila - rekao je i dodao da ovakvi sudski sporovi traju dve do tri godine.

Ukoliko pad drveta dovede do ozbiljnih stradanja i povreda na javnoj površini, nadoknadu je moguće dobiti od JKP "Zelenilo Beograd".

- Ako je stablo ili grana palo sa javne zelene površine, usled jakih udara vetra, snegoloma i slicnih vremenskih nepogoda i tom prilikom dode do materijalne štete ili telesnih povreda, neophodno je da gradani pozovu naše preduzece, gde ce dobiti precizna uputstva za dalje korake - rekli su oni ranije.

Autor: