POSLE DVE GODINE PANDEMIJE PAROVI MASOVNO ZAKAZUJU VENČANJA! Termini za svadbe popunjeni do oktobra

Očekuje se da ova godina bude rekordna po broju venčanja. Slobodnih termina ima još jedino u toku posta ili na Zadušnice.

Ugostitelji konačno trljaju ruke jer su termini za svadbe već rezervisani do oktobra! Iako je tek početak godine, do sada je zakazano oko 30.000 svadbi, a slobodnih termina jedino ima na pojedine radne dane u toku posta ili na Zadušnice.

Organizatori proslava očekuje da ove godine bude sklopljeno mnogo više brakova nego 2019. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, pred matičare je u 2019. stalo 35.754 mladenaca, da bi u prvoj godini korone taj broj pao na 23.914 parova. Prošla godina bila je još gora, iako još nisu objavljeni zvanični podaci.



Kako mladenci više ne mogu da čekaju, i spremni su na venčanje i pod maskama, očekuje se da ova godina bude rekordna po broju sklopljenih brakova. To i ne čudi budući da su brojni parovi "stajanje na ludi kamen" odlagali više od dve godine, koliko traje pandemija koronavirusa. Pojedini su u proteklom periodu zakazivali, pa otkazivali venčanja, ali se sada nadaju da novih iznenađenja neće biti.

Velika potražnja



Boško Bubanja ispred Ivent industrije Srbije kaže da je potražnja za salama i restoranima ogromna.

- Velika je potražnja za dobrim mestima na kojima bi ljudi organizovali venčanja u sezoni od maja do oktobra. Ipak, postoji neizvesnost zbog situacije s koronavirusom, da li će to moći i da se realizuje. Ono što smo mi tražili jeste da se ukinu kovid propusnice, jer su i druge evropske zemlje to počele da ukidaju - navodi za Informer Boško Bubanja.

Jedno od mesta gde vlada prava pomama za venčanjima jeste i beogradska opština Obrenovac. Na osnovu podataka iz obrenovačke matične službe, termini za venčanja ubrzano se popunjavaju.



- Samo u proteklih nekoliko dana imali smo više od 15 parova koji su došli da zakažu venčanje. Mi smo termine otvorili od početka godine, pa do kraja. Zakazujemo za celu godinu, s tim što se ograđujemo da ćemo se ponašati onako kako u tom trenutku budu nalagale epidemijske mere. Mi zakazujemo sada i za septembar i za oktobar, ne znamo kakvo će stanje tada biti, ali termin ih čeka i svakako je moguće da ga pomere - kaže šef matične službe Obrenovac Viktor Stojković.



Mladenci treba da znaju da se venčanja zakazuju minimum 15 dana unapred. Ono što se još ne menja jeste to da venčanju u opštini može prisustvovati najviše 15 ljudi, uz obavezno nošenje maski.

Može i radnim danom



Kao i u većini gradova Srbije, i u Novom Sadu specijalizovane sale za svadbe i brojni klubovi koji imaju velike bašte skoro da su popunili sve termine za proslave do kasne jeseni. U jednom od restorana koji organizuje takve proslave kažu da je ostalo svega nekoliko termina, i to samo radnim danima.



- Do jeseni je skoro sve već popunjeno. Ostalo je još nekoliko termina, ali za vikend je sve rezervisano. Mesta ima samo za one koji žele da se venčaju na radni dan - priča vlasnik restorana.

Autor: