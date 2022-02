- Ovo je kuga, tuberkuloza novog milenijuma i kako se ona može rešiti nego masovnom vakcinacijom - kazala je dr Tatajna Adžić Vukičević.

Direktorka kovid bolnice u Batajnici Tatjana Adžić Vukičević kaže da iako je u toj zdravstvenoj ustanovi najviše starijih pacijenata, prošle nedelje ih je veoma uznemirio slučaj muškarca 1976. godište koji je preminuo neposredno nakon prijema. Prvi put sam od kada radi kovid bolnica u Batajnici, za ovih 15 meseci, naložila da se uradi sudska obdukcija, rekla je Adžić Vukičevićeva.

Doktorka Tatjana Adžić Vukičević navela je da muškarac 1976. godište nije uspeo da pobedi kovid.

- To je slučaj koji je nas u kovid bolnici Batajnica veoma uznemirio tokom prošle nedelje - naglasila je Adžić Vukičevićeva.

- Radi se o jednom mladom čoveku – 1976. godište koji je prve simptome dobio u nedelju. Simptomi su bili kao i kod svih drugih bolesnika – povišena temperatura i bolovi u mišićima. On je registrovan u kovid ambulanti u Zemunu kao lakši slučaj.

Ističe da je do rapidnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja došlo tri dana posle toga.

- U sredu na četvrtak kada se on javio u prijemno-trijažni centar bio je toliko narušenog opšteg stanja da je došao praktično iz kreveta u šortsu i majici. Odmah je primljen u našu bolnicu, to je bilo u ranim jutarnjim satima, dečko je imao potpuno normalan snimak pluća i potpuno uredan EKG zapis i urednu laboratoriju osim nešto povišenog nivoa hemoglobina i ono što je za brigu bilo je to da nismo mogli da nađemo nijedan palpabilan puls - objasnila je Adžić Vukičevićeva.

Nekoliko minuta nakon toga, ističe, ruke su mu pocrnele i prebačen je u jedinicu intenzivnog lečenja.

- Odmah je započeta reanimacija koja je trajala 52 minuta i on je preminuo - navela je doktorka:

- Ja sam zamolila kolege iz radiološke službe da se, preminulom pacijentu, uradi skener koji je pokazao difuzne trombove, znači svuda ishemijske promene – od glave, pluća, stomaka, gorih i donjih ekstremiteta. Prvi put sam od kada radi kovid bolnica u Batajnici, za ovih 15 meseci, naložila da se uradi sudska obdukcija-

U kovid bolnici Batajnica skoro 600 pacijenata



Ukazala je da je trenutno u kovid bolnici u Batajnici 598 pacijenata.

- To je uglavnom gerijatrijska populacija, preko 70 odsto su stariji ljudi od 70 godina i više od 70 odsto njih i dalje nisu vakcinisani - kaže doktorka.

Navodi da su to uglavnom dementni, stari i nepokretni ljudi sa veliki brojem pridruženih bolesti koje otežavaju njihovo lečenje. Ističe da su to teško pokretni ili nepokretni ljudi i da je to pokazatelj da su se zarazili od mlađih članova svoje porodice.

U najtežem stanju u jedinicama intenzivne nege je 60 pacijenata, a intubirano je njih 47.

- To su uglavnom stariji, mada kao što znamo u cirulaciji su sva tri soja virusa. Ono što nas dodatno plaši i što govori da nema razloga opuštanju – to je da jednu trećinu ovih dijagnostikovanih sojeva čini i delta soj koji se za dve godine našeg rata sa kovidom pokazao kao najsmrtonosniji - kaže Adžić Vukičevićeveva.

Veliki je broj i pacijenata na respiratorima, a taj broj brine jer su stelt i omikron u većini slučajeva zadržavaju u gornjim disajnim putevima.

- Međutim, sada je tako loš momenat da su i tako lakši podsojevi virusa zahvatili stariju populaciju i kada starijeg čoveka stavite na dodatnu kiseoničku potporu vi ćete pomoći trenutno što se tiče rada pluća, ali tu dolazi do zatajivanja drugih organa - objasnila je ona.

Ističe da imaju preko 60 bolesnika koji se dijaliziraju svakodnevno.

- Naša dijaliza ne može da postigne, radi u četiri smene. Neprekidno radi angio-sala, operativna sala i dešavaju se komplikacija za komplikacijom kod takvih ljudi - istakla je Adžić Vukičevićeva.

Pored toga, već nedeljama vidimo veliki broj obolelih.

- Čitava naša populacija i mi koji smo vakcinisani sa tri doze smo na kraju poklekli i oboleli, na neki način svi ćemo zaista biti prokuženi ovim virusom. Ono što ja vidim kao svetlost na kraju tunela to je što su to zaista lakše klinike slike i što je ova četvrta ili peta mutacija i njegova dugotrajna prisutnost među nama govore da je virus počeo da slabi - kaže Adžić Vukičevićeva.

Ističe da je neozbiljno reći da se nazire kraj epidemije, ali da smo sigurno na tom putu.

- Ono što nas bodri nas kao lekare, to su ovi moćni lekovi koji su se u poslednjih mesec dana pojavili, antivirusni lekovi koji su zaista delotvorni protiv ovog virusa - napominje doktorka i naglašava da i dalje apeluje da se ljudi vakicnišu:

"Ovo je kuga, tuberkuloza novog milenijuma i kako se ona može rešiti nego masovnom vakcinacijom, ono što mi možemo da uradimo – da poštujemo mere, nosimo maske i držimo distancu", zaključila je Adžić Vukičevićeva.

