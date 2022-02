SRBIJA SLAVI DAN DRŽAVNOSTI: Kako danas rade pošte, marketi, tržni centri?

Tokom praznika Sretenje - Dan državnosti za većinu zaposlenih neradni dani biće utorak i sreda, 15. i 16 februar. Ipak, radno vreme apoteka, tržnih centara, prodavnica, uglavnom će biti nepromenjeno.

Tržni centri

Svi tržni centri radiće uobičajeno, dakle od 10 do 22 časa.

Prodavnice

Uobičajeno radno vreme za Dan državnosti imaće i prodavnice Gomex, DIS, DM, Idea, Lidl, Maxi i Shop’n’Go, Roda marketi, Super Vero i Jumbo, Tempo i Univerexport, pa navike potrošača ni na kratko neće morati da budu promenjene.

Banke

Sve banke, osim onih u tržnim centrima, neće raditi tokom oba dana praznika.

Pošte

Tokom državnog praznika, 15. i 16. februara, dežuraće 68 pošti. Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 i pošta na Aerodromu „Nikola Tesla“ radiće 24 sata tokom oba neradna dana, a u Beogradu će raditi i pošte u tržnim centrima i Univerexport objektima.

Radiće i pošte u tržnim centrima u Kragujevcu i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije, kao i u turističkim centrima, na Zlatiboru i Kopaoniku. Otvorene će biti i pošte u „Univereksport” objektima i u Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru. Listu svih dežurnih pošta sa radnim vremenima nalazi se na ovom linku.

Apoteke

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a neradne dane neće imati ni većina privatnih apoteka.

„Prvi maj“, Kralja Milana 9

"Sveti Sava", Nemanjina 2

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30

„Zemun“, Glavna 34

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac

Pijace

Sve zelene pijace u sastavu JKP „Gradske pijace“ tokom predstojećeg praznika Dana državnosti, 15. i 16. februara, radiće uobučajeno od 06 do 19 časova.

Pijaca “Palilula” radiće od 07 do 21 čas, pijaca „Dušanovac“ – prodaja robe iz vozila od 19 do 06 časova, dok će “Otvoreni tržni centar”, poznatiji kao Buvaljak, raditi u skladu sa zimskim režimom od 08 do 16 časova.

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu i to: - Garaža u okviru pijace Palilula od 06 do 21 čas

- Garaža pijace Zeleni venac od 06 do 21 čas

- Parking pijace Zemun od 00 do 24 časa

- Parking pijace Dušanovac od 08 do 19 časova

Gradski prevoz

Javni gradski prevoz će 15. i 16. februara 2022. funkcionisati po važećem nedeljnom redu vožnje, pa tako ukoliko vam je potreban red vožnje nekog autobusa, tramvaja ili trole obratite pažnju na kolonu koja se odnosi na drugi dan vikenda.

Besplatan parking

JKP „Parking servis” Beograd obavestio je svoje korisnike da u utorak i sredu, 15. i 16. februara 2022. godine, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije.

Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31 i Mileševska br. 51, a na objektima Preduzeća biće istaknuta Državna zastava.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Radno vreme u Novom Sadu

I u Novom Sadu pojedine službe i ustanove radiće po izmenjenom radnom vremenu u ustorak i sredu.

Domovi zdravlja

Sve službe Doma zdravlja “Novi Sad” radiće po prazničnom rasporedu:

Služba opšte medicine i Služba zdravstvene zaštite radnika dežuraće u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” od 7 do 20 časova. U Futogu, Kaću, Kovilju, Petrovaradinu i Rumenci ova služba radiće od 7 do 10 časova.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost, Služba zdravstvene zaštite žena, Služba laboratorijske dijagnostike i Služba stomatološke zdravstvene zaštite, kao i Kol centar, neće raditi u vreme praznika. Služba za zdravstvenu zaštitu dece radiće od 7 do 20 časova u objektu “Jovan Jovanović Zmaj”. Služba kućnog lečenja – Timski deo radiće sa po dve ekipe u dve smene: od 7 do 13:30 časova i od 13:30 do 20 časova.

Kovid centar na Novom naselju radiće po ustaljenom radnom vremenu od 7 do 22 časa. Kovid ambulanta za trudnice u Kovid centru na Novom naselju radiće u utorak od 7 do 13:30 časova, a nonkovid ambulanta u objektu “Jovan Jovanović Zmaj”, na drugom spratu, soba 214 radiće u sredu, 16. februara od 7 do 13:30 časova.

Bris na kovid se uzimaće od 7 do 12 časova, a od 12 do 13:30 časova ekipa je na terenu.

Parking

Parkiranje u Novom Sadu neće se naplaćivati u utorak i sredu, 15. i 16. februara.

Pošte

Pošte u Novom Sadu će oba dana praznika raditi po sledećem rasporedu:

– U Teodora Mandića 23 (Univer) – od 7 do 20 časova

– Na Futoškom putu 93c (Univer) – od 7 do 20 časova

– U Balzakovoj 59 (Univer) – od 7:30 do 19:30 časova

– U Bajči Žilinskog 4 (Univer) – od 7:30 do 19:30 časova

– U Dr Svetislava Kasapinovića 10-14 (Univer) – Od 7 do 20 časova

– U Branka Ćopića bb (Univer) – od 7:30 do 19:30 časova

– U Vojvode Putnika 79 (Univer) u Sremskoj Kamenici – od 7:30 do 19:30 časova

– U Partizanskoj 54 (Univer) u Rumenki – od 7:30 do 19:30 časova

– U Moše Pijade 102 (Univer) u Kaću – od 7:30 do 19:30 časova

– U Novosadskoj 533 (Univer) u Temerinu – pd 7:30 do 19:30 časova

– U Rade Kondića 44 (Univer) u Futogu – od 7:30 do 19:30 časova

Gradski prevoz

Oba dana praznika, 15. i 16. februar, važiće red vožnje za nedelju.

Polasci koji su u redu vožnje označeni kao “đački” neće saobraćati 14, 17. i 18. februara.

Pijace

Sve novosadske pijace će u utorak i sredu, 15. i 16. februara raditi od 6 do 14 časova (radno vreme kao nedeljom).

Ustanove kulture

Muzej Vojvodine će 15. i 16. februara biti otvoren od 11 do 18 časova.

U školama raspust, vrtići ne rade oba dana praznika

Školski raspust za osnovce i srednjoškolce je produžen, pa tako, osim što će biti slobodni za praznike, neradni dani u školama biće i 17. i 18. februar. Tako će, zajedno sa vikendima, đaci odmarati ukupno 9 dana.

Što se vrtića tiče, oni neće raditi oba dana praznika, dakle u utorak i sredu, ostalih dana rade uobičajeno.