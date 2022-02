UKIDA SE ONLINE NASTAVA: Posle raspusta osnovci se vraćaju u klupe, a srednjoškolci?

Zimski raspust za sve školarce završava se u nedelju, i mada je i dalje neizvesno kako će se od ponedeljka nastava odvijati, postoje indicije da će đaci od 5 do 8 razreda krenuti po tradicionalnom načinu iz đačkih klupa, a ne onlajn.

Imajući u vidu da se se bura naglog zaražavanja korona virusom, koja je i bila glavni uzrok produžavanja zimskog raspusta polako stišava, i da ćemo ove nedelje imati od 4.000 do 10.000 zaraženih, a sledeće verovatno od 3.000 do 7.000, pa čak i manje, pa poredeći sa mesecima unazad kada je korona bila u punom jeku, ukazuje da za nastavom od kuće više nema potrebe.

Iako škole još uvek nemaju zvaničnu informaciju po kom modelu će se krenuti u ponedeljak, predsednik SRPS-a Slobodan Brajković kaže da je nakon sastanka u Ministarstvu posvete doneta odluka da će đaci svih uzrasta posle raspusta u đačke klupe.

- Bili smo pre neki dan na sastanku u Ministrarstvu prosvete, i oni su na osnovu praćenja trenutne epidemiološke situacije zaključili da za onlajn nastavom nema potrebe, tako da će od ponedeljka đaci svih uzrasta ponovo u školske klupe - rekao je Slobodan Brajković.

On je dodao da sve manje zaražene dece, i da je situacija prilično dobra. Kako kaže važno da se đaci što pre vrate u klupe jer je to najefikaniji način usvajanja znanja.

- Vidi se i po brojkama da se smanjuje broj zaraženih, i mogu da vam kažem da ih najmanje ima po školama. Jako je važno da se đaci vrate u klupe jer ipak nšta nemože zameniti tradicionalni način, i praćenje nastave uživo - kaže naš sagovornik.

Ipak, ovu potvrdu nismo uspeli da dobjemo iz Ministarstva prosvete. Na upućeno pitanje, dobili smo odgovor da će konačna odluka biti poznata u petak.

- Tim za škole, kao i do sada, prati situaciju i na osnovu toga doneće odluku o modelu nastave za narednu nedelju. Odluka će biti saopštena u petak, 18. februara - saopštili su iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sudeći prema trenutnoj epidemiološkoj slici, koja ukazuje da za onlajn nastovom sasvim verovatno više nema potrebe, škole i roditelji i dalje nemaju nikakve informacije i neće ih kažu znati do petka.

- Nemamo nikakve informacije za sada kako će se krenuti od ponedeljka. Siguran sam da će nam to saopštiti kako i do sada u četvrtak a mi onda to prosledimo roditeljima u petak - kaže direktor O.Š. Nikola Tesla Dragoljub Gačić.

Isti odgovor dao nam je i direktor O.Š. "Karađorđe" Milan Žegarac, koji kaže da se za sada ništa ne zna i da čekaju zvanične informacije iz Ministarstva.

Zašto se čeka zadnji čas da se odluka saopšti školama i roditeljima nije poznato, ali je prema rečima Radmile Dodić nepravedno jer se ostavlja jako malo vremena nastavnicima a i roditeljima da se pripreme.

- Nažalost, te informacije prvo dođu iz novina pa tek onda iz Ministarstva. Zašto je to tako, i zašto oni čekaju poslednji momenat da to saopšte ne znam, ali nije pravedno zbog organizacije nastave za proesore a i za roditelje. Ali obično Tim za šole zaseda u četvrtak i tek u petak se znaju donete odluke. Tako da se to sigurno neće znati pre petka - kaže profesor Engleskog jezika u penziji i predsednica počasnog Foruma beogradskih osnovnih škola Radmila Dodić.

Profesorka Dodić napominje da ovo odlagaje da se odluka donese izaziva nepotrebnu tenziju među nastavnicima i nezadovoljstvo roditelja koji moraju da čekaju do vikenda da bi znali koji model će Tim za škole usvojiti. Ona takođe ističe i misteriju u vezi takozvanog Tima za škole, čiji su članovi kako kaže svima nepoznati.

Činjenica je da su od septembra pa sve do zimskog raspusta koji još traje, školarci od 5 do 8 razreda uvek išli normalno. Na kombinovanoj nastavi nisu bili čak ni kada smo imali više od 8.000 zaraženih na dan, izuzev u nekim lokalnim samoupravama gde se samo na kratko taj model primenjivao.

Iako je odluka o produženju zimskog raspusta prema mišljenju stručnjaka bila najbolje rešenje u tom trenutku da se spreči širenje virusa u školama među učenicima i nastavnicima, zbog trenutno naglog smanjivanja inficiranih procena je da je dodatni raspust bio apsolutno nepotreban.

Ipak, sa ovim se neće složiti inficirani učenici a osebno nastavnici, kojima je tokom mini raspusta taman prošao karantin od sedam dana, pa će tako od ponedeljka svi u potpunom sastavu započeti novo polugodište, osim ako u međuvremenu ne dođe do novih zaražavanja.

Gledajući ukupne brojke, već je jasno da se ovaj talas korone polako smiruje i da je sve manje zaraženih na dnevnom nivou, Međutim, imajući u vidu da ove brojke nisu jednake u svim gradovima, pa je stoga vrlo moguće da neke škole pređu na semaforski model, a da će samo škole u nekim gradovima ići kombinovano. To se pre svega odnosi na srednjoškolce.

Predsednik SRPS-a Slobodan Brajković kaže da iako je za sada izvesno da će svi školarci nakon zimskog raspusta krenuti po uobičajenom modelu, ostaj mogućnost da ukoliko se epidemiološka situacija promeni, i brojke ponovo krenu da rastu, primenjivaće se semaforski model nastave.

- Ako bude neko veće zaražavanje i broj inficiranih u školi ponovo krene da raste, primenjivaće se semaforski model nastave. Za sada imajući u vidu situaciju koja se normalizuje, to se neće desiti. Za sada je odluka da svi kreću u školske klupe - kaže Brajković.

Kolika je važnost da se đaci što pre vrate u školske klupe i nastave sa najproduktivnijim za modelom učenja, uživo i u učionici, konstantno su objašnjavali i nastavnici i stručnjaci. Upozorenje nije bilo bez razloga, imajući u vidu sve lošije rezultate koje deca pokazuju na testovima za proveru znanja.

I baš zbog toga, produženje zimskog raspusta nije oduševilo većinu roditelja pa ni profesora. Iako je naveno da produžena nedelja neće biti izgubljena i da će je đaci nadoknaditi na kraju polugodišta, člinjenica je da situacija treba da se nastava normalizuje što pre. Ovo je posebno važno jer za osnovce sledi prolećni od 12 dana, a za srednjoškolce osam dana. S obzirom da đaci imaju više neradnih nego radnih dana ostaje upitno da li će tako išta naučiti?

- Prema informacijama koje dobijam od bivših kolega, trenutno nije lako ni nastavnicima ni đacima. Nastavnicima je svakako lakše da rade u manjim grupama ali za đake je najbolje da idu u školu. Jer činjenica je da učenici nikada manje nisu znali i onaj ko nema podršku kod kuće neće uspeti da savlada gradivo. Ostaće polupismen - kaže profesorka u penziji Radmila Dodić.

Ona kaže da iz sopstvenog iskustva vidi koliko je neophodno raditi sa decom kući jer je i sama potpuno posvećena svojim unucima kako bi savladali gradivo koje će im sutra neko tražiti. Naša sagovornica kaže da gradivo u školi nije nimalo naivno, a da je sam način prosleđivanja domaćih zadataka izuzetno neadekvatan, pa je sasvim neizbežno da će na onlajn nastavi deca malo da nauče.