RODITELJI, OPREZ! Nova prevara kruži internetom: Traže od maloletnika JEDNU STVAR, a onda ih ucenjuju za NOVAC!

Katarina Jonev, koja radi sa decom na internet edukaciji, kaže da su neverovatne priče koje čuje od pubertetlija iz prve ruke.

Manija slanja fotografija nagog tela među maloletnicima u osnovnim školama u Srbiji poprimila je ogromne razmere.

Stručnjak za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev navodi da devojčice od svega 11 i 12 godina koje se upuste u ovu "igru bez prestanka", ukoliko u nekom trenutku prestanu da šalju svoje slike, budu ucenjene na najgori način.

- Ovaj trend je najpopularniji među decom koja su prešla u starije razrede osnovne škole - navodi ona.

- U njihovom svetu je potpuno normalno da se dopisuju sa nepoznatima ili čak sa površno poznatim vršnjacima na Tiktoku ili Instagramu, nakon čega prelaze na Vajber. Poražavajuće je to što, kada im dečaci traže da se slikaju gole, devojčice ne razmišljaju mnogo, već im pošalju sliku, pošto je i ovo postalo gotovo normalan vid komunikacije. Međutim, ubrzo nakon što pošalju sliku svog tela, mnoge od njih i ne znaju da se njihove fotografije dele i na vršnjačkim Vajber grupama. Ovakve stvari se, hteli mi to da priznamo ili ne, dešavaju u gotovo svakoj školi - ističe Katarina.



Katarina Jonev, koja radi sa decom na internet edukaciji, kaže da su neverovatne priče koje čuje od pubertetlija iz prve ruke.

- Ukoliko devojčica prestane da šalje fotografije, neretko se dešava da joj dečaci prete da će stare slike poslati njenim roditeljima. Dešava se čak i da ih ucenjuju za novac… To su strašne psihičke torture, a neretko se dešava da u komunikaciju na Tiktoku ili Instagramu ulaze i pedofili, predatori. Što neko ima više pratilaca, on je u svetu adolescenata više cenjen u društvu, makar to bili i kupljeni pratioci. Ovakva pogrešna percepcija posmatranja nečije ličnosti i formiranja alter ega na društvenim mrežama iskrivljuje sliku o realnosti. Deca ne shvataju da otključani profili, zarad većeg broja lajkova, ne donose ništa dobro. Da se njihove fotografije šire munjevitom brzinom i da im to može zagorčati život - kaže Katarina Jonev.

Pretili joj zbog osmeha



Kao primer najgore torture prema detetu od 11 godina navodi primer devojčice koja nikada na društvenim mrežama nije slikala lice.

- U pitanju je dete čiji su roditelji, inače intelektualci, od nje tražili da na društvenim mrežama nikada ne slika lice. Međutim, na vršnjačkoj grupi se pojavio izazov slikanja osmeha. Devojčica je uslikala samo svoj osmeh, a budući da je u periodu kada mlečni zubi i dalje ispadaju, deca su počela da dele njenu fotografiju. Za svega nekoliko minuta nju je zapratilo 2.000 ljudi. Devojčica se potom pohvalila ocu da joj je neverovatnom brzinom skočio broj pratilaca. Nesrećni čovek je odmah uzeo njen telefon, a potom ostao šokiran porukama koje su joj slali vršnjaci. "Crkni, nakazo", "Sa takvim osmehom ne treba da živiš", "Zapratio sam te samo da vidim koliko si ružna" bile su samo neke od poruka koje je ovo dete dobilo. Hvala bogu da joj je otac uzeo telefon, da ona nije pročitala te užasne komentare. Međutim, ovaj primer govori koliko su nam deca isfrustrirana i agresivna – zaključuje Katarina.

Autor: