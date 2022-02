Kardiolog Dragan Simić objašnjava da nakon preležanog kovida, ukoliko se osećamo dobro, i ukoliko možemo da se krećemo bez zamaranja, najpre, pre bilo kakve veće fizičke aktivnosti, treba da se uputimo na jedan ozbiljniji pregled.

Kako dodaje, ti pregledi podrazumevaju rad srca, ekg, kao i sve prateće internističke preglede.

- Ako je sve kako treba, dajemo neku vrstu licence da taj pacijent može da se podvrgne sportu - priča doktor.

On objašnjava da naizgled zdrava osoba često dođe kod trenera i kaže da je dobro, a onda usledi niz problema. Zato, kako dodaje, nikako ne treba odlučivati na svoju ruku, već je, i nakon nekoliko meseci od korone, potrebno da se podvrgnemo zdravestvenom pregledu.

- Dosta toga utiče, da li ste pušač, koliko godina imate... Dosta je faktora, problema. Dakle, ako osoba koja hoće da trenira, ima oko 50 godina, ima povišen pritisak, bodi mas indeks, prvo treba ići na test opterećenja. To mora mudro i polako da se odradi - objašnjava Simić.

Simić se dotakao i D-Dimera, apelujući da na svoju ruku ne treba da radimo takve vrste rezultata.

Stefan Markuljević, kondicioni trener, navodi da za njega, svaki sporrtisra mora da prođe neke od testova, pre nego se neko vrati u trenažni proces.

- Jako je bitno to doziranje treninga, monitoring... Dešava se često da imamo utakmice evropske, gde uvek imamo to PCR testiranje. Često imamo igrače koji imaju koronu, a da to nisu znali. Njima je teško, nije im jasno zašto ne mogu da trenuraju, iako su naizgled okej. Ali da, mi ne znamo šta se dešava u telu - objašnjava Markuljević.

