Najveće srpske zvezde čekaju veliki izazovi uz podršku Mozzarta

Košarka, fudbal, odbojka i rukomet, kao žile kucavice srpskog sporta, tokom 2022. godine biće na velikim izazovima, a u njima će najveće srpske sportske zvezde imati ogromnu podršku kompanije Mozzart kao ekskluzivnog beting partnera nacionalnih saveza. Kroz mnogobrojne aktivnosti, koje su već u značajnoj meri doprinele promociji i razvoju ovih sportova, Mozzart je već stekao epitet jednog od glavnih generatora srpskog sporta, na čemu će istinski težiti i u budućnosti.

Zajedno sa armijom ljubitelja sporta s velikim nestrpljenjem iščekujemo sve značajne događaje koji su pred nama, uz veru da će partnerstvo kompanije Mozzart predstavljati ogroman podsticaj u ostvarivanju vrhunskih rezultata kojima se svi nadamo.

KOŠARKA: MUŠKI EVROBASKET I ŽENSKI MUNDOBASKET, A IZMEĐU KVALIFIKACIJE

Za igru pod obručima ove godine neće biti predaha na internacionalnom nivou. Izabranice Marine Maljković na izuzetan način su izborile plasman na Mundobasket koji je na programu od 22. septembra do 1. oktobra u Australiji. Prethodno će na velikim izazovima biti muškarci, pošto selekciju Svetislava Pešića do jeseni, kada je na programu Evrobasket, očekuju dva „prozora“ kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Već naredne nedelje muška selekcija Srbije igraće dva meča sa Slovačkom, u kojima može da otvori vrata druge runde kvalifikacija. Prvi okršaj je 25. februara u Beogradu, a drugi tri dana kasnije u Ljevicama. Poslednji mečevi ove faze kvalifkacija zakazani su za leto. Pešićev tim će 30. juna igrati u Letoniji, dok će 3. jula dočekati Belgiju.

Evropsko prvenstvo se igra u Češkoj, Gruziji, Italiji i Nemačkoj između 1. i 18. septembra, a Srbija će svoje mečeve u grupi D igrati u Pragu, gde će pored domaćina Češke biti još Poljska, Finska, Izrael i Holandija.

Oktobar će biti period kada će uslediti kratak predah, a potom u novembru slede novi kvalifikacioni mečevi u obe konkurencije. Muškarci između 7. i 15. novembra igraju prve mečeve druge faze kvalifikacija za Mundobasket, dok košarkašice od 24. novembra kod kuće igraju kvalifikacioni meč za Evropsko prvenstvo protiv Bugarske. Završni turnir je na programu naredne godine u Sloveniji i Izraelu.

Kompanija Mozzart, koja je sa Košarkaškim savezom Srbije sklopila četvorogodišnji ugovor, kao ekskluzivni beting partner maksimalnu pažnju posvećuje razvoju „kraljice igara“, pa će podršku dati i svim mlađim selekcijama koje tokom leta očekuju evropska prvenstva u više starosnih kategorija.

FUDBAL: LIGA NACIJA KAO ZAGREVANJE ZA SPEKTAKL U KATARU

Mozzart je kao ekskluzivni beting partner Fudbalskog saveza Srbije predstavljao pravu srećnu zvezdu selekcije Dragana Stojkovića Piksija na putu ka fenomenalno izvojevanom plasmanu na Svetsko prvenstvo u Kataru, pa ćemo svi biti u prilici da uživamo u mečevima Orlova na najvažnijoj fudbalskoj smotri između 21. novembra i 18. decembra ove godine.

Ipak, do tada fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuju veliki takmičarski izazovi. Uvertiru svega toga predstavljaće prijateljski mečevi sa Mađarskom i Danskom 24. i 29. marta, a već u junu kreće Liga nacija. Orlovi su smešteni u četvrtu grupu Lige B zajedno sa Švedskom, Norveškom i Slovenijom, tako da nas čeka značajan broj vrlo zanimljivih okršaja u ovom takmičenju.

Selekciju Dragana Stojkovića Piksija u junu očekuju čak četiri meča u ovom takmičenju u razmaku od samo deset dana, a potom još dva okršaja krajem septembra. Orlovi prve dve utakmice igraju kod kuće, prvo protiv Norveške 2. juna, a potom protiv Slovenije tri dana kasnije. Već 9. juna Srbija ide u goste Švedskoj u Solnu, a 12. juna će na megdan Sloveniji u Ljubljani. Pretposlednji meč u grupi Piksijeva selekcija igra s Norveškom u Beogradu 24. septembra, dok tri dana kasnije ide na noge Norveškoj.

Nakon završetka obaveza u Ligi nacija kompletna pažnja biće usmerena ka toliko čekanom Mundijalu u Kataru. Ipak, pre svega pomenutog čeka nas veoma uzbudljiv 1. april kada će u Dohi biti održan žreb za Svetsko prvenstvo. Nema sumnje da će taj događaj biti ispraćen sa ogromnom pažnjom u čitavoj svetskoj fudbalskoj javnosti.

Mozzart je bio i idejni tvorac akcije „Fudbal je za devojčice“ za koju je Fudbalskom savezu za malo izmakla nagrada UEFA, pa ćemo s velikom pažnjom pratiti i učinak ženske selekcije Srbije. Selekcija Predraga Grozdanovića nastavlja bitke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje se naredne godine igra na Novom Zelandu. Srpkinje su trenutno trćeplasirane u grupi H, a već 23. feburuara ih očekuje izuzetno važan meč sa Turskom u Izmiru. Grozdanovićeva selekcija potom 7. aprila dočekuje Izrael, a pet dana kasnije i Nemačku, dok će 2. septembra ugostiti Portugaliju. Kvalifikacioni ciklus se završava 6. septembra utakmicom sa Izraelom u gostima.

RUKOMET: BARAŽ ZA SP, DEVOJKE TRAŽE PUT KA EP

Bez obzira na to što je učešće muške rukometne reprezentacije Srbije na nedavnom Evropskom prvenstvu u Mađarskoj okončano u prvoj fazi, u proteklom periodu je uočen značajan pomak u razvoju ovog proslavljenog domaćeg sporta. U tom povratku na staze stare slave aktivno učešće je uzela i kompanija Mozzart, koja sa Rukometnim savezom Srbije ima potpisan četvorogodišnji ugovor, pa smo uvereni da veliki rezultati i u muškoj i u ženskoj konkurenciji tek slede.

Selekciju Tonija Đerone 13. i 16. aprila očekuju izuzetno važni mečevi barža za Svetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj koje je na programu naredne godine između 11. i 29. januara. Orlovi će ime pritivnika saznati tek 19. marta kada je na programu drugi meč prve runde baraža između Slovenije i Italije.

S druge strane, žensku rukometnu selekciju Srbije očekuje veoma uzbudljiva završnica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u rukometu koje je na programu od 4. do 20. novembra ove godine u Slovenji, Makedoniji i Crnoj Gori. Selekcija Uroša Bregara je trenutno drugoplasirana u kvalifikacionoj grupi 6 sa skorom od po jedne pobede i poraza, a u martu je očekuju dva meča sa izuzetno snažnom selekcijom Švedske. Prvi meč je na programu 3. marta u Zrenanjinu, a drugi tri dana kasnije u Istadu. Mečevi odluke će biti odigrani krajem aprila, kada Srpskinje prvo gostuju Turskoj, a potom dočekuju Island na svom terenu u možda i direktnoj borbi za odlazak na završni turnir.

ODBOJKA: DVA SVETSKA PRVENSTVA ZA MANJE OD DVA MESECA

Odbojkašice i odbojkaši su godinama unazad sinonim za uspehe i vrhunske sportske rezultate, dok je kompanija Mozzart jedan od lidera u oblasti društveno odgovornog poslovanja, pa uvom slučaju međusobna saradnja ima sasvim jasan karakter. Mozzart kao ekskluzivni beting partner Odbojkaškog saveza Srbije predstavlja dodatni vetar u leđa uspesima i razvoju ovog trofejnog sporta, za koji se veruje da će doneti još mnogo radosti kompletnoj naciji.

Glavni događaj ove godine biće svetska prvenstva u obe konkurencije. Ono za odbojkaše je na programu između 24. avgusta i 11. septembra u Rusiji. Selekcija Igora Kolakovića nalazi se u grupi zajedno sa selekcijom domaćina, Portorikom i Tunisom, pa ne bi smela da ima nikakvih problema oko prolaska u drugu fazu, a potom će sve biti otvoreno na putu ka visokom plasmanu.

S druge strane, ženska selekcija Srbije predvođena novim selektorom Danijeleom Santarelijem u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra brani svetsku krunu iz Japana. Ostaje da se vidi kakav će uticaj na našu selekciju imati odlazak dugogodišnjeg selektora Zorana Terzića, ali Santareli ima izuzetan renome u svetskoj odbojci i veliki broj osvojenih trofeja, pa se veruje da će i sa Srbijom imati velikih uspeha. Koliko mu veruju u Odbojkaškom savezu Srbije pokazuje i činjenica da je ugovor potpisao do 2025. godine.

Pravo zagrevanje za obe selekcije biće ušečće u Ligi nacija. Muška selekcija odigraće 12 utakmica tokom tri sedmice, odnosno četiri meča u rasponu od šest dana na svakom od turnira. Izabranici Igora Kolakovića od 7. do 12. juna igraju u Otavi sa Kanadom, Argentinom, Poljskom, Italijom, Francuskom, Nemačkom i Bugarskom. Druga sedmica je na programu od 21. do 26. juna, a Srbija je svrstana u grupu u Sofiji sa Bugarskom, Brazilom, Kanadom, Poljskom, Iranom, SAD i Australijom. Utakmice treće sedmice odigraće se od 5. do 10. jula, a Srbija je smeštena u Kemerovo i igraće sa Rusijom, Italijom, Poljskom, Iranom, Slovenijom, Holandijom i Bugarskom. Finalni turnir odigraće se od 20. do 24. jula, a organizator će naknadno biti poznat.

Turniri za odbojkašice se igraju po istom sistemu, ali kreću i završavaju se ranije. Srpkinje tokom prve sedmice takmičenja od 31. maja do 5. juna igraju u Ankari sa Turskom, Italijom, Kinom, Belgijom, Rusijom, Holandijom i Tajlandom. Druga sedmica je na programu od 14. do 19. juna, a rivali Srbije u Braziliji su Brazil, Italija, Turska, Nemačka, Dominikanska Republika, Holandija i Koreja.

Tokom treće sedmice, od 28. juna do 3. jula, izabranice Danijelea Santarelija će biti u Kalgariju sa Kanadom, Holandijom, SAD, Belgijom, Turskom, Nemačkom i Japanom. Finalni turnir u konkurenciji odbojkašica odigrati od 13. do 17. jula.

Partnerstva sa Mozzartom pomogla su Košarkaškom, Odbojkaškom, Fudbalskom i Rukometnom savezu Srbije da podignu glavu i pogledaju ka pobedničkim postoljima i vrhunskom rezultatima, pa se svi zajedno nadamo da bi dobar deo svih takmičarskih želja i ciljeva mogao da bude ispunjen u ovoj godini.

