TEŠKO PITANJE ZA SVAKOG RODITELJA: Kako razumeti ponašanje tinejdžera bez frustracija?

Tinejdžerski mozak prolazi kroz velike i važne razvojne procese, a to za njih može da predstavlja stresan i neujednačen proces. Neretko, u porodici zbog toga mogu nastupiti problemi, uprkos sve većoj dosptupnosti psihološke pomoći.

- U pitanju je savršeno prirodan proces - rekla je Lisa Damur, klinički psiholog iz Ohaja, koja je specijalizovala oblast razvoja tinejdžera. U godinama između umiljate privrženosti detinjstvu i roditeljima, i samodovoljnosti koje karakteriše odraslo doba, tinejdžeri mogu izazvati popriličnu glavobolju onima koji ih vole.

- Iskušavaju strpljenje članova svojih porodica tako što se više svađaju, manje analiziraju rizike i izgleda da zauzimaju sebičniji stav. To često dovodi do toga da njihove porodice uvode jača i veća ograničenja, kazne, praćenje - objasnio je Džon Dafi, klinički psiholog koji radi u Čikagu.

- Ali stereotip da su tinejdžerske godine najgore je nepravedan, a ovaj period probanja novih stvari, preuzimanja novih perspektiva i samostalnog otkrivanja pa i posrtanja je ključan za uspešno odrastanje adolescenata - rekla je Tina Brajson, terapeut u Pasadini, Kalifornija.

Pravila i poštovanje su i dalje važni, ali ako članovi porodice mogu jasnije da shvate šta se dešava u glavi tinejdžera, mogu pomoći svojoj deci da se efikasnije snađu u telu koje nosi odraslo doba.

- Ako im postavimo visoke standarde ili razgovaramo sa njima kao najboljom verzijom njih samih, imamo tendenciju da to dobijemo od njih - rekla je Damurova, koja je napisala knjige „Pod pritiskom: Suočavanje sa epidemijom stresa i anksioznosti kod devojčica" i „Vođenje tinejdžerke kroz sedam tranzicija u odraslo doba".

Razlikovanje od odraslih



Obeležje tinejdžerskih godina je i individualizacija, što znači da oni izrastaju iz jednog člana porodice i, učeći, postaju individue za sebe i članovi šire zajednice. Taj proces često uključuje i samodefinisanje kod tinejdžera, tada žele da postanu drugačiji od ostalih, a naročito da su drugačiji od odraslih.

- Deo razloga zbog kojih se adolescenti odvajaju i udaljavaju od roditelja uglavnom nije zato što ih ne vole, iako možda to nekad i kažu, nego to što pokušavaju da utvrde ko su, i znaju da to što postaju - mora da bude nešto drugačije od mame i tate - rekao je psiholog Džon Dafi.

Koliko god bilo teško, roditeljima se savetuje da to ne shvataju lično, već da shvate da njihovo dete raste, ali i da znaju da im je u tome potrebna roditeljska ljubav i razumevanje.

- Ono što možemo da uradimo je da im uvek dajemo do znanja da smo kao porodica u jednom timu i da će se oni uvek uklopiti u porodicu i biti deo nje - rekla je dr Hina Talib, specijalista za adolescentnu medicinu i saradnica u Dečjoj bolnici u Montefioreu u Bronksu, Njujork.

Sklonost ka rizikovanju



Istina je i da tinejdžeri imaju sklonosti ka rizičnom ponašanju. „Oni mogu naterati one koji brinu o njima da uzdišu od frustracije ili grizu nokte od straha, ali tinejdžeri moraju da rizikuju", rekao je Dafi.

- To je važna faza razvoja adolescenata, gde oni uče da razumeju rizike i opasnosti predatora oko sebe, kao i sopstvene sposobnosti i ograničenja - dodala je dr Brajson.

- Oni testiraju sopstvene nivoe kompetencije i izdržljivosti u svetu koji ih okružuje - rekao je Dafi. Davanje vašim tinejdžerima do znanja da ste tu ako "zagusti", i pokazivanje da verujete u njihovo donošenje odluka su važni načini da im pomognete da se pripreme da zaista preuzmu te rizike.



Kada zbog vašeg tinejdžera zakasnite na posao jer je ostao u kupatilu dodatnih 30 minuta ili jer je plakao pošto nije dobio nove najskuplje patike, pokušajte da o svom detetu ne razmišljate kao o sebičnom, savetuju psiholozi.

- U tinejdžerskom dobu prvi put počinjemo da imamo jaka osećanja samosvesti, da primećujemo sebe u poređenju sa onima oko nas, i brinemo se da se možda nećemo uklopiti - rekao je Džon Dafi.

- Vaš posao kao odrasle osobe sa puno ljubavi prema detetu, nije da kritikujete ili slomite osećanja vašeg tinejdžera, za koja Vam se čini da su u centru svih zbivanja, već da pokušate da potvrdite ta osećanja, i da ih razumete - rekla je dr Talib.

- Možete podsetiti svog tinejdžera na njegove prednosti i sposobnosti, a sebi treba da priznate da je ovo težak period u njihovom životu. Važno je tretirati tinejdžere kao ljubazne, sposobne ljude, kakvi oni zaista mogu biti, i biti saosećajni kada posustanu - savetuje dr Lisa Damur.

