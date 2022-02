NAREDNA TRI DANA SE SPREMITE ZA KIŠU! Meteorolozi nemaju lepe vesti: Temperatura pada, ali proleće se uskoro vratiti

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 12 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas svežije sa prolaznom kišom koja se premešta od severa ka jugu Srbije uz pad temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na subotu.

Na severu kiša prestaje pre podne uz postepeno razvedravanje tokom dana. Na jugu Srbije kiša prestaje uveče. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 7°C na severu do 12°C na jugu Srbije i u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U Beogradu danas hladnije sa prolaznom kišom pre podne, a popodne suvo uz delimično razilaženje oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna oko 8°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 5°C.

Vreme narednih dana:

U ponedeljak toplije i suvo pre podne, a popodne još jedno naoblačenje sa kišom, najpre na severu i zapadu Srbije, a brzo zatim i u ostalim krajevima.

U noći ka utorku zahlađenje sa kišom i susnežicom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 9°C u Subotici do 16°C na jugu Srbije.

U utorak i sredu hladnije i promenljivo oblačno vreme uz povremena naoblačenja sa severa koja će uslovljavati prolaznu kišu i susnežicu, a na planinama sneg. U četvrtak suvo i hladno, a u petak i za vikend toplije sa sunčanim periodima po današnjoj prognozi.