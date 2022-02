STIŽE NAM INTENZIVAN PAD TEMPERATURE: Uskoro nas čeka POTPUNI OBRT - Da li će biti još toplih dana u februaru?!

Navodi da se, iako će doći do naoblačenja, padavine očekuju tek u večernjim satima, i to prvo na severu.

Nastavlja se veoma topao februar, jer se više temperature očekuju i u nastavku meseca, uz manje zahlađenje, ali bez zime na vidiku.

Za vikend nešto oblaka i kiše, ali toplo, pa će tako temperatura ići do 19 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi.

Meteorolog Ljubica Gojković kaže da će u subotu, tokom podneva, našu zemlju zahvatiti oblaci pojačani severozapadnim vetrom, ali i navodi da će uprkos tome temeprature biti više.

- Zbog sporog premeštanja dalje ka jugu, do sredine dana oblaka će biti uglavnom u Vojvodini, a nebo iznad južnih delova zemlje biće vedro sve do večernjih sati. Upravo zbog ovog sporog premeštanja hladnog fronta, maksimalna dnevna temperatura će u centralnoj i južnoj Srbiji biti oko 19, dok će na krajnjem severu živa u termometru dostizati svega 12 stepeni Celzijusa - kaže Gojković.

- Padavinska zona se u noći između subote i nedelje zadržava u Vojvodini i Beogradu, a u nedelju se premešta dalje ka jugu. Zbog premeštanja kišonosnih oblaka, u Vojvodini dolazi do delimičnog razvedravanja. U nedelju nas očekuje i intenzivan pad temperature - kaže Gojković.

Ovo potvrđuje i meteorolog Đorđe Đurić koji kaže da u nedelju stiže prodor hladnog fronta koji je u sklopu ciklona sa severa Evope.

- U subotu krajem dana do severozapadnih, a u nedelju se i preko ostalih predela Srbije očekuje prodor još jednog hladnog fronta, u sklopu ciklona sa severa Evrope. Očekuje se naoblačenje sa kišom, a i pored zahlađenja ostaće natprosečno toplo i maksimalna temperatura u nedelju biti će od 8 do 14 stepeni Celzijusa, u Beogradu do 10 stepeni - kaže Đurić na svom Fejsbuk profilu.



Od nedelje nestabilni vremenski uslovi



Za početak naredne nedelje, kaže Gojković, zbog južnog vetra koji će duvati u ponedeljak dolazi do blagog otopljenja a temperatura će uglavnom u južnim delovima Srbije dostizati 15 stepeni, dok će na severu biti malo svežije.

- Vreme će biti oblačno, ali suvo, ali ono neće potrajati jer nam novo naoblačenje sa kišom stiže već u ponedeljak popodne. Oblake nam donosi intenzivan hladan front koji će u utorak uzrokovati jak severozapadni vetar, kišu, na planinama se očekuje sneg, a ponovno zahlađenje doneće nam maksimalnu dnevna temperatura od oko osam stepeni - kaže Gojković i objašnjava da su dinamični i nestabilni uslovi u višim slojevima atmosfere, posledica postepenog zagrevanja vazduha usled duže obdanice, ali i čestih prodora hladnog, polarnog vazduha iznad Atlantika.

- Oni uzrokuju formiranje intenzivnih ciklona koji se pod uticajem visinskih vetrova kreću ka Evropi. Sa prodorom vantropskih ciklona na kopno dolazi i do priliva hladnog i vlažnog vazduha koji zapadnoj Evropi donosi dugotrajne i ponekad jake padavine, a do naše zemlje uglavnom stiže relativno oslabljen hladan front, i oblaci koji nose znatno manju količinu padavina - kaže i objašnjava da zbog skoro svakodnevnih prodora novih ciklona u zapadnu i severozapadnu Evropu iznad naše zemlje se smenjuju sunčani i oblačni dani, praćeni kišom i hladnom vazdušnom masom.

- Upravo se zbog ovakve atmosferske situacije za narednu nedelju prognozira svakodnevna promena vremena. Tmuran i kišovit dan biće praćen delimičnim razvedravanjem i blagim otopljenjem, a zatim ponovo oblaci, kiša i zahlađenje. Prema trenutnim prognozama tek u drugoj polovini nedelje možemo očekivati nešto više sunčanih i suvih perioda - kaže Gojković.

Đurić takođe kaže da zbog temperatura koje su konstantno znatno iznad proseka za februar, u narednom periodu može da se očekuje naglo pokretanje vegetacije i cvetanje voća, što bi, kaže Đurić, moglo da bude veoma pogubno ukoliko kasnije dođe do jačih zahlađenja i mrazova.

- U narednom periodu očekuje se i naglo otapanje snežnog pokrivača na planinama i problem bi mogao nastati na onima iznad hiljadu metara, dok će i pored otapanja, snežnog pokrivača i dalje biti u većim količinama na planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine. Sneg na planinama do kraja februara očekuje se u subotu i u prvoj polovini sledeće sedmice i to uglavnom iznad 1.000 metara nadmorske visine - rekao je Đurić.

Dodaje da februar i više temperature nisu tipične sada samo na našim prostorima, već gotovo u čitavoj Evropi.

