OVAJ BIZNIS DONOSI DOBRU ZARADU, SVE VIŠE LJUDI GA POKREĆE: Postoji samo jedan uslov, a najteže mušterije su izuzetno simpatične

Saloni niču kao pečurke posle kiše, a potražnja za profesionalnim grumerima sve je veća.

Konačno su i kućni ljubimci u mogućnosti da dobiju salonski tretman kakav zaslužuju, a vlasnici olakšaju sebi muke poznate samo onima koji imaju recimo pudlu.

U Srbiji sve češće možemo videti salone za kućne ljubimce, najčešće pse, a sve je veći broj onih koji svoje mezimce redovno vode na tretmane.

Ipak, da nije u pitanju samo prolazni trend govori činjenica da u Beogradu ima veći broj stručnih školi i kurseva koji polaznicima nude profesionalnu obuku, a za ovakvo školovanje potrebno je izdvojiti i do 3000 evra!

Cene se razlikuju od škole do škole, ali i vreme školovanja. Tako recimo za 10 meseci obuke potrebno je izdvojiti od 1500-3000 evra, dok su kursevi nešto jeftiniji i kraće traju. Ipak, činjenica je da se samo obuka pokazala kao odličan biznis jer je sve više onih koje ova profesija privlači.

Grumer (frizer za pse) Jovana S. iz Beograda kaže da je ovaj posao itekako isplativ, a da se sva ulaganja u školovanje i usavršavanje vrate, piše Informer.

Lepo plaćen posao

- Posao je izuzetno isplativ jer ce se novac koji ste uložili sigurno vratiti ako ste uporni i strpljivi. Trenutno je u Srbiji to nešto što raste neverovatnom brzinom i sve je veća potražnja. Plate grumera se kreću od 60.000 -70.000 dinara pa naviše, dok pomoćni radnici mogu da zarade i do 50.000 dinara mesečno - priča Jovana i napominje da ovim poslom mogu da se bave samo oni koji zaista vole životinje.

- Škola nije teška ako volite pse. Posao je fizički naporan jer se stoji, sedi, savija preko kade dok se kupaju, ali opet u zavisnosti od psa nekad i nije toliko naporno. U školi u koju sam ja išla nastava se zasniva ne teroiji i praksi i potrebno je dosta rada i učenja kako bi se dobila diploma. Tokom školovanja uči se sve - anatomija i psihologija psa, kako je došlo do ukrštanja rasa, odakle određene rase potiču, vrste dlake, koja se kako tretira, koje vrste se kako šisaju , koja kozmetika se koristi i zašto... Postoji čak i deo za one koji žele da otvore svoj salon odnosno, tu se uči šta je bitno kod pokretanja svog biznisa. Sve se to odnosi na salonsko šišanje, a što se tice takmičarskog dela i pravih frizura za takmičenje, za to je ipak potrebno dosta iskustva i dodatno usavršavanje.

Kako izgleda posao grumera u praksi

Osnovni uslov da se bavite ovim poslom je da volite životinje. Takođe, od dobrog grumera se očekuje visok stepen razumevanja i pažnje.

Osnovni tretman obuhvata sečenje noktiju, kupanje i šišanje. Pre svega prvi kontakt je bitan i naravno da li je pas već bio ili se prvi put dovodi u salon. Ako mu je prvi put sa postupkom se kreće lagano tako da pas prvo njušne svoje okruženje, malo se pomazi i igra sa njim kako bi se opustio, zatim sledi detaljno ispipavanje psa, recimo da li ima neke bradavice na telu kako ne bi došlo do povrede tokom šišanja... Nakon toga se prelazi na procenu stanja dlake, da li je ućeban ili nije, kakvi su mu zubi, koliko je star... i teko onda se izvodi tretman. Trajanje postupka je oko 2,5 sata.

Mali beli psi "najteže" mušterije

Prava zavrzlama nastaje kada u salon dođu mali beli psi koji svojim "nestašlucima" otežavaju posao.

- Najteže je ošišati nemirnog psa. Generalno to je individualno, svako ima određene rase koje mu je lakše ili teže da ošiša, ali pored toga psa koji je nemiran i hiperaktivan je najteže ošišati, što se uglavnom vezuje za "male bele" pse. Neki psi se šisaju mašinicom, neki makazama a neki se trimuju u zavisnoti od zelje vlasnika, vrste dlake itd... - ističe Jovana.

Cene tretmana i do 7000 dinara

Cene se razlikuju od salona do salona, ali i vrste tretmana.

Šisanje se kreće od 2000 dinara, pa naviše, u zavisnosti od rase i veličine.

Manji psi od 2000-3000 dinara u zavisnosti od salona, dok veći psi i tretman malamuta ili samojeda može da košta i do 6000 -7000 dinara, opet sve to zavisi od stanja u kom se pas nalazi.

Ako neko dovede samojeda koji ima izuzetno tešku dlaku za tretiranje, još ako je ućeban, a vlasnik želi frizuru i da se pas rašćeba to može da traje i po 5-6 sati i košta i do 7000 dinara. Dodala bih da je to izuzetno teško i naporno kako za psa tako i za grumera, pa je redovno četkanje poželjno i kod kuće kako bi se izbegle takve situacije.

U zavisnosti od rase i dlake tretmane bi trebalo raditi na 45 dana - savetuje Jovana.

