KO NE PLATI POREZ, ČEKA GA PAPRENA NOVČANA KAZNA! Evo šta da uradite ako zakasnite sa uplatom

Porez mora da se plati, i za to postoje tačno određeni rokovi.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za ovu godinu, istekao je 14. februara, a mnogi se i sada pitaju da li su možda u pretplati ili u minusu. Neki su pokušavali i da "pešaka" saznaju kakvo im je stanje na "računu" za porez na imovinu, ali u tome nisu i uspevali.

Sve nedoumice oko plaćanja poreza na imovinu objasnila je gradska sekretarka za javne prihode u Beogradu Violeta Nićiforović u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

- Bez obzira što je istekao rok, svi koji to nisu učinili do 14. februara mogu to sada uraditi. Zakon je propisao da onaj ko je zakasnio sa ratom, obračunava se rata koja iznosi 11 odsto na godišnjem nivou. Propisano je da se gleda referentna kamatna stopa uvećana za 10 procentnih poena. Obično to nije velika kamata, ali zavisi od visine rate. Bolje da se plati sa zakašnjenjem, nego uopšte da se ne plati - rekla je Nićiforović.

Zakonom je i propisana novčana kazna za one koji ne plate porez.

- Uglavnom zakon je propisao i novčane kazne za one koji ne plate porez. Najniža kazna je 5.000 dinara, kazne za prekršaj dobijaju uglavnom oni koji ne plate veće iznose svojih zaduženja - kaže Violeta Nićiforović.

Autor: