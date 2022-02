ŠTA ČEKA ONE KOJI SE VRAĆAJU SA ODMORA? Ove nedelje gužve i zastoji na putevima u Srbiji

Može doći do vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju.

U drugom delu dana očekuje se pojačan saobraćaj na svim pravcima, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Povremeno će slaba kiša u zapadnim i centralnim krajevima vožnju činiti težom, pa može doći do vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju.

JP „Putevi Srbije“ su preduzeli sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila i svi naplatni kanali su u funkciji.

Kakvo vreme nas očekuje?



Naoblačenje koje će danas u Vojvodini i zapadnoj Srbiji uslovljavati kišu i susnežicu, u toku dana će se preko centralnih krajeva premeštati dalje ka jugu i istoku Srbije, uz prestanak padavina i delimično razvedravanje sa severa.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, do kraja dana u skretanju na južni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 7 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne povremeno s kišom. U višim delovima grada (Avala, Kosmaj) ujutro kratkotrajan sneg.

Posle podne suvo, a uveče i u toku noći delimično razvedravanje. Najniža temperatura će biti oko 4, a najviša oko 8 stepeni.

