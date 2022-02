DANAS KIŠOVITO, NA PLANINAMA I SA SNEGOM! Nigde bez kišobrana, a ista prognoza važi i za naredne dane

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 11 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas hladnije i vetrovito uz oblake koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije i uslovljavaće kišu, a na planinama sneg. Na severu Srbije suvo uz razilaženje oblaka i sunčane intervale. Padavine prestaju popodne i u centralnim i istočnim krajevima, a zadržavaju se na jugozapadu i jugu.

Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ujutru malo ispod normale i u porastu, a krajem dana iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Užicu do 11°C na severu vojvodine i u Negotinu. Uveče samo na jugu kiša. Temperatura u 22h od 2°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U Beogradu danas hladnije i vetrovito uz kišu ujutru, a ostali deo dana suvo. Od sredine dana delimično razilaženje oblaka i sunčani intervali popodne. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak ujutru malo ispod normale, a krajem dana iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 5°C.

Vreme narednih dana:

U sredu ujutru suvo i ponegde slab mraz, a tokom dana novo naoblačenje sa severa donosi kratkotrajnu kišu ponegde, a na planinama sneg. Padavine se očekuju najpre u Vojvodini, a popodne i u ostalim krajevima, mada neće svugde biti padavina. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 8°C do 12°C.

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i sveže. Nešto više oblaka biće samo na jugu Srbije. U petak sunčano i toplije, a u subotu naoblačenje sa prolaznom kišom.