U TOKU NOĆI SNEG! Do kraja nedelje NEVEROVATNE VERMENSKE PROMENE- detaljna prognoza po danima!

Smena oblaka, sunca, kiše i snega je ono što su meteorolozi najavili za današnji dan, a prema prvim prognozama vreme će biti nestabilno i dalje.

"Već u utorak, snažan ciklon svojim centrom nalaziće se iznad severoistočne Evrope, a hladni front istočnije od nas. Na severu se očekuje suvo, a u ostalim predelima kiša, na planinama sneg. U noći između ponedeljka i utorka i u utorak ujutro uslova za susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Duvaće jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni", najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Opet kiša ili sneg

"Od srede se očekuje uticaj snažnog anticiklona iz oblasti Alpa i sa zapada i jugozapada, pa će vazdušni pritisak biti znatno iznad normale. Ipak i pored toga, nalazićemo se na rubnom delu visinske doline sa istoka, pa će doći do jednog manjeg prolaznog naoblačenja, ponegde sa kišom, a pri takvoj sinoptičkoj situaciji biće uslova i za pljuskovite padavine u vidu kiše ili snega sa grmljavinom. I dalje se očekuje jako severozapadno strujanje, uz strujanje hladne vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, u Beogradu do 7 stepeni", napisao je Đurić na Fejsbuku.

U petak toplije

"U četvrtak i petak u Srbiji usled uticaja anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, biće stabilno, suvo i sunčano. U jutarnjim časovima očekuje se i mraz. Kratkotrajno će ojačati i greben na visini sa jugozapada, pa će uslediti i priliv toplije vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana, a toplije vreme najviše ćemo osetiti u petak. Maksimalna temperatura u četvrtak biće oko 10°C, a u petak toplije, temperatura od 10 do 15", najavio je on.