Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon istakao je za emisiju ''Odmotavanje'' da svet jeste u završnici koronavirusa, ali da i dalje moramo biti na oprezu.

Kako je dodao, trenutno niko od epidemiologa ne vidi neku novu varijantu koja bi nas vratila na pređašnje stanje. Kon ističe da će u ovoj godini situacija da se menja na bolje, i da po prvi put ima pozitivne prognoze kada je u pitanju trenutna kovid slika u Srbiji.

OMIKRON NIJE BLAG SOJ

- Brojimo mrtve u velikim brojevima, jer nismo uradili ono što smo mogli. To je loše. Svaki dan je jedan autobus umrlih, i ako se čovek na to privikne, to nije dobro. Imamo jedan presek koji u naredne dve nedelje pokazuje da će doći do opadanja broja, i ostaje mogućnost da se to uspori. U narednom periodu to treba iskoristiti za vakcinaciju koja je postala tabu tema. Ljudi su zasićeni, a to ne znači da vakcina ne daje zaštitu - rekao je Kon.

Kon navodi da postoji zabluda da je omikron soj blaga varijanta korone.

- Ljudi misle da je to delta, ali ne, kod nas je dominantan omikron, iako delta postoji. Omikron je pokazao svojstvo da se brže prenosi, postoje neke mutacije na tom spajk antigenu koje ubrzavaju prenos, a sa druge strane, prikazano je da i onaj koji je preležao omikron, može da se zarazi sa sub varijantom, stelt omikrona. To je u Izraelu dokazano - dodao je epidemiolog.

NE ŽIVITE U ZABLUDI,VAKCINIŠITE SE

Kako kaže, nije dobro živeti u zabludi, jer ljudi masovno pokušavaju da se zaraze, ne znajući kakva će klinička slika bolesti biti.

- Virus treba izbegavati, a štititi se vakcinom - naglasio je Kon.

Kako objašnjava, zbog koronavirusa je u Srbiji mnogo veći broj umrlih, a da je vakcinacija jedino rešenje vakcinacija.

- Talas će proći prirodno, ali neće proći bolest - upozorio je Kon.

ČETVRTA DOZA VAKCINE

Kako je dodao, pacijenti koji su primili treću dozu vakcine, znatno manje obolevaju, ali se nažalost i oni zaražavaju, ali sa izrazito blagom kliničkom slikom.

- Govori se i o četvrtoj dozi, a to će najverovatnije biti za pacijente koji imaju neke maligne bolesti, koji su stariji ili slično... - rekao je Kon.

NAREDNE DVE NEDELJE KLJUČNE

Kon navodi da je situacija sa virusom, slična kao i u meteorologiji, a da se precizno unapred može gledati na maksimalne dve nedelje. Kako je dodao, u ovoj nedelji pred nama, možemo očekivati promene, jer je gotov mini - raspust.

- Videćemo i da li će seledeće nedelje biti nastavljen trenutni pad, a ako bude pada, onda imamo razlpga za optimizam - rekao je Kon.

Govoreći o deci i zaražavanju, Kon objašnjava da je u poslednje vreme smanjen trend teških kliničkih slika i da deca koja trenutno vode borbu sa koronom, uglavnom imaju blaže simptome.

PONOSAN SAM NA MEDICINSKI DEO KRIZNOG ŠTABA

- Nedovoljno je vremena prošlo, da bismo doneli neke prognoze. Posledice ćemo kasnije da merimo - rekao je Kon.

Kako je dodao, vakcinacija je i dalje najbolja prevencija, kao i sama distanca.

- Sve ostalo je pitanje, da li će krizni štab dozvoliti da se sprovode oštre mere. Srbija je jedna od retkih zemalja koja je uvela vanredno stanje. Tu su bile kritike, i tu kritike treba prihvatiti. Moglo je da se nađe rešenje, da za starije ne bude policijski čas, kao što je bilio posle toga - rekao je Kon.

Kako je dodao, i kada su samo za starije bile otvorene prodavnice, i to je smetalo.

- Nijedna sednica nije prošla bez suprotstavljanja mišljenja, bile su na akademskom nivou. Ali da, to ne može da prođe bez sukoba. Ja nikada neću preterati, ali neki kažu da jesam. Nije lako izdržati emotivan pritisak - rekao je Kon.

Govoreći o optužbama da su pojedini članovi kriznog štaba korumpirani, Predrag Kon je istakao da sve one, koji su ih optuživali, treba da bude sram.

VOLEO BIH DA SE NOVAK VAKCINIŠE

Kon navodi da je veliki obožavalac Novakovog lika i dela, ali da se nažalost ne slaže sa svim njegovim odlukama.

- Ja sam poštovalac Novaka Đokovića, i ne bih tu ništa dodao. Želim mu da nastavi najbolje, i kažem da poštujem njegove odluke, ali želim i da mu kažem da greši.

Kako je dodao, Novakova odluka nije rešenje za pandemiju, odnosno, za završetak iste.

Kon ističe, Novak izuzetno uticajna ličnost, što može da bude primer i ostatku sveta, a to nije dobro.

- Ja razumem da on možda računa da će vakcinacija uticati na pad njegove energije, ne mora da znači da je to ispravno - rekao je Kon.

Kako je dodao, Novaku želi da osvoji sve turnire, da ostane najbolji svih vremena, ali bi najviše voleo, da teniski as želi da se vakciniše.

