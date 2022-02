REGION ĆE ZA VIKEND OKOVATI SNEG? Zima se vraća, stiže DRASTIČNO ZAHLAĐENJE

Meteorolog Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj prognozi najavio je zahlađenje za vikend uz moguće snežne padavine.

- Takav razvoj sinoptike bi nam za vikend doneo naoblačenje i zahlađenje uz padavine, posebno nad središnjim i južnim predelima, planine bi dobile obilniji sneg, takođe sneg bi teoretski bio moguć i u nekim nižim predelima.

- Pratićemo narednih dana razvoj sinoptike, ali sudeći po ovome sada vremensko pogoršanje uz zahlađenje za dolazeći vikend deluje dosta realno, najavljuje meteorolog Čubrilo.

Danas dnevni maksimum od +4 do +9 stepeni Celzijusa, što je i dalje malo izand proseka za ovaj deo godine ali obzrom na jak vetar subjektivan osećaj hladnoće će biti izražen.

U sredu pre podne preko severnog i severoistočnog dela Srbije premestiće se nešto kompaktnija oblačna zona koja će ponegde doneti slabu kišu i jak severozapadni vetar. U sredu uveče vetar će brzo slabiti.

U drugom delu nedelje više vedrog vremena, tako da će u noći ka četvrtku biti hladno, na planinama preko 700mnv se računa na mraz do -9 do -3 stepena Celzijusa, dok se u nizijama uglavnom očekuje prizeman mraz ili slab mraz do oko -2 stepena Celzijusa.

U petak posle hladnog jutra tokom većeg dela dana sunčano i malo toplije ali posle podne na severu i zapadu naoblačenje ponegde sa slabom kišom. Vetar će na kratko okrenuti na južni smer, dok će se dnevni maksimum kretati od +7 do +13 stepeni Celzijusa.

Sa prodorom nove količine vlažnog i nestabilnog vazduha za vikend se računa na formiranje ciklona na Tirenskom morem dok će se po istočnoj periferiji anticiklona koji će jačati nad središnjom Evropom iz Rusije pokrenuti strujanje hladnog vazduha.

Kombnacija ta dva sinoptička faktora bi nam trebala za vikend doneti novo pogoršanje uz padavine i zahlađenje.