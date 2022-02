'ONA NIKAKO NE SME DA BUDE MODNI DETALJ!' Zbog maski u bojama, moguće iritacije kože lica i očiju!

Kako se pandemija odužila više nego što su i najveći pesimisti pre dve godine mogli da zamisle, tako su i proizvođači maski, koje su na početku bile deficitarne gotovo u celom svetu, dobili vreme da izmene dizajn ove vrste zaštite.

Iako imaju samo jednu namenu - da spreče rizik od infekcije, maske su u međuvremenu za mnoge postale modni detalj, pa se sada biraju prema boji ili brendu. Dermatolozi upozoravaju da je to loš pristup, i da se zbog boja kojima se farbaju maske i sintetičkog materijala javljaju iritacije kože i očiju.

Ranije studije su već pokazale da hirurške maske, koje većina nosi, utiču na temperaturu kože, crvenilo, hidrataciju i lučenje sebuma i to već nakon sat nošenja. Sve ono što im je usput dodato, kao što su jarke boje ili drugi detalji, recimo cirkoni, može da pojača nusefekte njihovog nošenja, a još su nam, tvrde infektolozi, i te kako potrebne.

- Neretko možemo da vidimo upotrebu sintetičkih maski, koje na sebi imaju obeležje nekog brenda ili same po sebi predstavljaju modni detalj više nego meru prevencije širenja zaraznih bolesti - priča dr Jovan Lalošević iz Klinike za dermatologiju UKCS. - Noseći ovakav tip maske ne samo da nismo zaštićeni na odgovarajući način, već blizak kontakt takvih materijala može da uzrokuje kontaktni alergijski dermatitis. Takođe, zbog smanjene propustljivosti vazduha i povećanja ambijentalne temperature kože ispod ovakve maske povećava se lučenje sebuma i na taj način njeno dugotrajno nošenje može da provocira pojavu akni ili da pogorša stanje osoba koje su sklone aknama ili rozacei.

Istu masku za jednokratnu upotrebu mnogi koriste danima

Nije, ipak, problem samo moderan dizajn maski, ma koliko bio neprilagođen njihovoj osnovnoj nameni, nego i njihova nepravilna upotreba. Iako se već dve godine u kontinuitetu skreće pažnja na ono što se i podrazumeva - da je maska za jednokratnu upotrebu, mnogi istu zaštitu koriste danima. Posledica toga, upozoravaju lekari, može da bude čak i zapaljenje pluća.

Doktor Jovan Lalošević kaže da bi zaštitnu masku, bez obzira na to da li smo je stavili pre pet minuta ili pola sata, trebalo zameniti pri prvim znakovima vlažnosti:

- Maska ima svoju funkciju samo ako čvrsto prianja uz lice, nevezano da li je u pitanju pamučna, hirurška ili ona sa najvećim stepenom zaštite KN95. Ukoliko osoba nosi naočare, one moraju da budu postavljene na samu masku, nikako ispod. Takođe, vazduh ne sme izlaziti sa strane maske, niti oko nosa.



Sagovornik kaže da bi pamučne maske trebalo izbegavati, uzimajući u obzir da pružaju najmanji procenat zaštite. One mogu da se kombinuju sa hirurškom, koja se nosi ispod pamučne, jedino u tom slučaju pružaju adekvatnu zaštitu od respiratornih infekcija.

- U slučaju kada se ispod sintetičke maske nosi jednokratna hirurška, stepen zaštite je veći, a potencijalni neželjeni efekti veštačkog materijala su minimizirani - kaže dr Lalošević. - Najveći stepen zaštite omogućavaju maske KN95. One mogu da se nose po nekoliko dana, ali ne bi trebalo da se stavljaju na lice više od pet puta. Praksa da se više maski tipa KN95 nosi odjednom ili njihovo kombinovanje sa hirurškim maskama se ne savetuje. Jer, time se smanjuje prianjanje obe maske na lice, a stepen nelagodnosti nošenja maski je znatno veći.

Bakterije i na maskama



Pulmolog Tatjana Radosavljević kaže da bi trebalo poštovati uputstvo koje piše na pakovanju maski:

- One su jedino tako efikasne. Primena maski koje se nose u džepu, pa i oko ruke, pre svega ne štiti ni od kovida, niti od drugih bakterija i virusa. Bakterije koje se nađu na takvim maskama, osim ozbiljnih infekcija kože, mogu da dovedu i do problema sa očima, odnosno konjunktivitisa. Najopasnije je, ipak, udisanje vazduha kroz zaprljanu masku, jer to može da dovede do bakterijskih infekcija grla, disajne cevi, pa i pluća.

Autor: